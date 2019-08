Schetyna zaskakuje zmianami na liście w Gdańsku. Popularna posłanka ma ustąpić synowi Wałęsy

Jarosław Wałęsa będzie dwójką na listach KO w Gdańsku zamiast Agnieszki Pomaski? Chce tego Grzegorz Schetyna • Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

iespodziewane przetasowanie na liście wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku. Na wstępnej propozycji listy w ogóle nie było syna Lecha Wałęsy. Ostatecznie Jarosław Wałęsa może się na niej znaleźć na drugim miejscu. Kosztem popularnej gdańskiej posłanki Agnieszki Pomaski.– Przewodniczący Grzegorz Schetyna rekomenduje Zarządowi Krajowemu PO kandydaturę Jarosława Wałęsy w wyborach do Sejmu na 2. miejsce pomorskiej listy Koalicji Obywatelskiej obejmującej okręg gdański – poinformował w niedzielę rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.Wałęsa szybko podziękował Schetynie za rekomendację. "Jestem członkiem Platformy od kilkunastu lat i w wyborach czterokrotnie zdobywałem mandat posła i europosła. W maju głos oddało na mnie 81000 wyborców z Pomorza" – napisał na Twitterze.Rekomendacja jest niespodziewana, bo do tej pory "dwójką" miała być posłanka Agnieszka Pomaska. W Gdańsku ma ona od dawna bardzo silny elektorat własny. Wypracowała go, pnąc się po kolejnych szczeblach politycznej kariery. Pomaska najpierw była jedną z liderek młodzieżówki PO, dwukrotnie zdobywała miejsce w gdańskiej radzie miasta, a później trzy razy zapewniła sobie w okręgu gdańskim mandat poselski.Jakie mogą być powody takiej radykalnej zmiany? "Wprost" kilka dni temu informował o konflikcie na linii Wałęsa-Schetyna. Lider PO synowi byłego prezydenta miał dać 3. miejsce na liście, ale taka propozycja została odrzucona. Nowa propozycja ma ten konflikt z rodziną Wałęsów wygaszać.Dodatkowe kontrowersje zmiany na gdańskiej liście KO budzi jednak fakt, iż Jarosław Wałęsa ostatnimi czasy zaliczył na Pomorzu serię wyborczych przegranych. W listopadzie 2018 roku w wyborach samorządowych był on kandydatem na prezydenta Gdańska , ale odpadł już w pierwszej turze, do której przeszli Kacper Płażyński i Paweł Adamowicz. Klęską zakończyła się też europarlamentarna kampania syna Lecha Wałęsy.Źródło: polsatnews.pl