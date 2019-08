Beata Kozidrak pokazała się w bikini. Fani zachwyceni: "sexy", "Afrodyta", "bogini"

Beata Kozidrak mimo upływu, wciąż zachwyca swoim wyglądem • Fot. Instagram.com/beatakozidrak/

Bartosz Świderski

eata Kozidrak jest na wczasach nad polskim morzem, skąd co chwilę wrzuca fotkę do sieci. Ostatnie, odważne zdjęcie 59-letniej piosenkarki wprawiło w osłupienie internautów."Mam słabość do polskiego morza. Zawsze z przyjemnością tu wracam, aby odpocząć" – podpisała zdjęcie na Instagramie. Widzimy na nim opalającą się piosenkarkę w czarnym bikini."Niejedna młoda pozazdrości takiej figury", "sexy", "Afrodyta", "bogini ", "Wow! Ale piękna!" – to tylko niektóre z peanów na cześć wokalistki zespołu Bajm . Kolejną fotkę na motorówce podpisała autocytatem: "Jestem sterem".Przy okazji zdementowała ostatnie plotki na temat jej złego stanu zdrowia . "Do wszystkich zatroskanych moim stanem zdrowia, informuje że czuje się świetnie! Dziennikarzom i innym portalom plotkarskim proponuje czytać moje wywiady ze zrozumieniem i nie stwarzać sytuacji że moi bliscy oraz fani się o mnie martwi" – napisała Kozidrak.Niedawno o Kozidrak zrobiło się głośno z powodu świetnego spotu Netflixa do finałowego sezonu serialu "Orange is the new Black" . W więziennym stroju zaśpiewała wielki przebój Bajmu "Lola, Lola".