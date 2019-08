Pokaż, jak zwycięża się w digitalu. Ruszają zgłoszenia do IAB MIXX Awards 2019

Wystartowały zgłoszenia do 13. edycji konkursu, w którym IAB Polska wyróżnia najlepsze polskie kampanie reklamowe z wykorzystaniem kanału digital. • Fot. IAB Polska

Bartosz Świderski

uszają zgłoszenia do trzynastej edycji IAB MIXX Awards, konkursu na najlepsze polskie kampanie reklamowe z wykorzystaniem kanału digital, który wyłania projekty łączące kreatywność i efektywność. Zgłoszenia w 16 kategoriach konkursowych można przesyłać do 6 września 2019. Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się pod koniec listopada 2019 roku w Warszawie.

IAB MIXX Awards to jedyny w naszym kraju konkurs, w którym kampanie reklamowe oceniane są jako całość - jury analizuje zgłoszone w poszczególnych kategoriach projekty, biorąc pod uwagę zarówno strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie mediów, jak również rezultaty i ROI. Zwycięskie projekty to te, które najefektywniej zachęcają do interakcji z marką, prezentują najskuteczniejsze rozwiązania w reklamie cyfrowej, a jednocześnie inspirują i wskazują kierunki rozwoju branży.



– Naszym celem jako organizacji jest to, aby IAB MIXX Awards 2019 przyczyniał się do podnoszenia jakości działań na rynku reklamy internetowej w Polsce. Dlatego niezmiennie, dzięki zaangażowaniu do jury najlepszych ekspertów z rynku, utrzymujemy wysoki poziom ocen. Otrzymanie złotej statuetki MIXX równoznaczne jest z zakwalifikowaniem kampanii do kanonu najlepszych praktyk reklamowych, których jakość sygnowana jest przez IAB Polska – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.







Swoje udane kampanie reklamowe zgłosić mogą zarówno marketerzy, jak i agencje reklamowe, domy mediowe, portale, wydawcy, a także dostawcy technologii, niezależnie od wielkości czy budżetu wydanego na projekt. Jedynym warunkiem wzięcia udziału w nim jest zrealizowanie projektu wykorzystującego co najmniej jeden kanał digital.– Do zwycięstwa w IAB MIXX Awards 2019 mogą z powodzeniem startować zarówno duzi, jak i mniejsi gracze z rynku. Oceniamy nie budżet, ale umiejętne połączenie konceptu kreatywnego z przełożeniem kampanii na adekwatne efekty. Na takie podejście położony jest środek ciężkości części kategorii konkursowych, m.in. Limited Budget – mówi Robert Wielgo, CMO, członek zarządu IAB Polska.Kampanie będą nagradzane w 16 kategoriach konkursowych, które z każdą edycją konkursu są aktualizowane i dostosowywane do nieustannie zmieniającej się branży e-marketingu. W tym roku wprowadzona została jedna nowa kategoria - Content Marketing przeznaczona dla projektów, w których pomysł contentowy osadzony był na insightach konsumenckich i w sposób zintegrowany kształtował komunikację we wszystkich punktach styku.Wszystkie kategorie, w których twórcy najlepszych kampanii reklamowych mogą w tym roku zgłosić swoje prace to:· Best Use of Social Media· Brand Awareness and Positioning· Commerce· Content Marketing· Cross Media Integration· Data Driven & Precision Marketing· Digital Experiences· Games & eSport· Innovation & Smart Solution· Limited Budget· Offline Digitizing· Online Marketing with Influencer· Perfomance Marketing· Product Launch· Public Service and non-profit campaign· UX.Zwieńczeniem IAB MIXX Awards 2019 będzie nagroda Best in Show, która wyłoni najlepszą kampanię zgłoszoną w konkursie. Ponadto przyznane zostaną także nagrody za dokonania w kategoriach: Reklamodawca Roku, Agencja Roku, Dom Mediowy Roku, Człowiek Roku, a także Nagroda Specjalna IAB Polska za szczególne osiągnięcia życiowe.Zwycięzców konkursu wybierze jury - wybitni eksperci branży – przedstawiciele agencji, domów mediowych, wydawców i specjalistów w wybranych dziedzinach, a także reprezentanci marketerów, w składzie m.in.: Jarosław Agatowski (Grupa Żywiec), Filip Beźnicki (Saatchi&Saatchi IS), Anna Bielecka-Bochenko (Kompania Piwowarska), Joanna Biernacka (Isobar Polska), Piotr Bombol (Gameset), Łukasz Borak (Volvo Car Poland), Marta Borówka (Mastercard), Aleksandra Bujnowska (Havas Media Group Poland), Agata Czech (LEGO), Joanna Czekaj (SalesTube), Joanna Dering (Kamikaze).Nad przebiegiem głosowania będzie czuwała firma PwC, a laureatów poznamy pod koniec listopada br. podczas uroczystej gali. Konkursowi już po raz kolejny będzie towarzyszyć MIXX Conference – wydarzenie prezentujące najnowsze i najbardziej inspirujące internetowe trendy.Zgłoszenia można przesyłać do 6 września 2019. Do 28 sierpnia obowiązuje oferta EARLY BIRD, w której opłata za udział w konkursie wynosi 1190 zł netto (dla firm członkowskich IAB Polska) oraz 1490 zł netto (dla firm niezrzeszonych). Po tym okresie koszt wysłania zgłoszenia wzrasta do 1590 zł netto dla firm członkowskich oraz 1890 zł netto dla firm niezrzeszonych.Wszystkie osoby odpowiedzialne za zgłoszenia kampanii w swoich firmach zapraszamy na bezpłatne szkolenia, podczas których jurorzy MIXX Awards 2019 opowiedzą o tym, jak prawidłowo zgłaszać kampanie oraz jak uniknąć najczęstszych błędów popełnianych przy zgłoszeniach. Terminy szkoleń to:• 21 sierpnia, godz. 10.00, Dawid Szczepaniak, VMLY&R. Szkolenie odbędzie się w siedzibie VMLY&R przy ul. Bonifraterskiej 17 (North Gate) w Warszawie.• 26 sierpnia, godz. 14.30, Aleksandra Bujnowska, Havas Media Group. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Havas Media Group przy ul. Dziekońskiego 1 w Warszawie.• 28 sierpnia, godz. 10.00, Anna Iller, Allegro. Szkolenie odbędzie się w siedzibie IAB Polska przy ul. Puławskiej 39/77 w Warszawie.Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wysłanie zgłoszeń mailowo na adres: mixx@iab.org.pl, w tytule maila wpisując termin i nazwisko prowadzącej / prowadzącego). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.Polska edycja tego międzynarodowego konkursu odbywa się od 2006 roku. To druga, po belgijskiej, najstarsza edycja MIXX Awards w Europie. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 2005 roku przez amerykański oddział IAB.