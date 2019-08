Prawie cały Senat USA żąda wywarcia nacisku na Polskę. Chodzi o majątek ofiar Holokaustu

Senatorowie USA apelują do Mike'a Pompeo o wywarcie nacisku na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holokaustu. • Fot. Facebook / Mike Pompeo

okładnie 88 spośród stu senatorów USA podpisało się pod żądaniem do sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, by ten wywarł nacisk na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holocaustu – informuje Onet.pl.List skierowany do Mike'a Pompeo to inicjatywa dwóch senatorów – demokratki Tammy Baldwin oraz republikanina i byłego kandydata na prezydenta Marco Rubio.W korespondencji do szefa amerykańskiej dyplomacji wskazano, że "74 lata po zakończeniu drugiej wojny światowej, pozostali ocaleni z Holokaustu starzeją się i nie mogą dłużej czekać na sprawiedliwość".Dalej wyjaśniono, że właśnie z tego powodu Kongres w maju 2018 r. jednogłośnie uchwalił Ustawę JUST , która ma na celu "objęcie państw odpowiedzialnością za wypełnianie obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu". Autorzy listu nie mają wątpliwości, że "Polska nie wypełniła jeszcze obietnic złożonych ocalałym z Holokaustu i innym osobom, których majątek został skonfiskowany".W dokumencie zwrócono się z apelem o szybkie działanie w tej sprawie, by "pomóc Polsce w kompleksowym rozwiązaniu tego problemu, w kontekście wzmocnienia stosunków dwustronnych między naszymi krajami".List, pod którym podpisało się 88 spośród stu senatorów USA, można odebrać jednoznacznie – to wezwanie do działania. "Teraz nadszedł czas, gdy ostatni ocaleni z Holokaustu wciąż żyją, by poprzeć nasze słowa sensownym czynem. Zachęcamy do podejmowania śmiałych inicjatyw, które pomogą Polsce w rozwiązaniu tego problemu tak szybko, jak to możliwe" – wskazano.Jak zauważa Onet.pl, pod listem podpisali się niemal wszyscy najważniejsi politycy zarówno z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej. Kopię listu otrzymali również sekretarz obrony USA oraz doradca prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.źródło: Onet.pl