YouTube wydał ostrzeżenie dla Radia Maryja. Rozgłośni Rydzyka dostało się za jedno nagranie

ygląda na to, że YouTube na poważnie wziął się za zwalczanie szerzenia nienawiści. Zawieszono już kanał fundacji Kai Godek, a teraz ostrzeżenie dostało nawet... Radio Maryja. Wszystko przez nagranie z homilią abp Marka Jędraszewskiego, w której duchowny ostrzegał przed "tęczową zarazą"."To Twój pierwszy raz, więc tylko Cię ostrzegamy. Jeśli jednak się to powtórzy, nałożymy ostrzeżenie na Twój kanał i nie będziesz mieć możliwości przesyłania filmów, publikowania postów ani transmitowania na żywo przez jeden tydzień" – ostrzeżenie o takiej treści dostało od YouTube Radio Maryja.Dokładniej chodzi o zamieszczenie homilii abp Marka Jędraszewskiego. "Drugie ostrzeżenie spowoduje zablokowanie przesyłania treści na dwa tygodnie. Uzyskanie trzech ostrzeżeń w ciągu 90 dni spowoduje trwałe usunięcie Twojego kanału" – wskazali przedstawiciele YouTube'a.Dodajmy, że podobne ograniczenia ze strony serwisu spotykały Kaję Godek. Tyle że kanał jej fundacji od razu został zawieszony, o czym pisaliśmy w naTemat Metropolita krakowski wywołał oburzenie za sprawą swojej wypowiedzi z 1 sierpnia . Abp Jędraszewski podczas mszy w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, ostrzegał przed nowym zagrożeniem. Nazwał je " tęczową zarazą ".– Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły – przekonywał.