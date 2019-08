Kuchciński znowu zmienia Sejm w twierdzę. Na korytarzach pojawiły się nowe ograniczenia

W Sejmie wprowadzono kolejne ograniczenia. Zamknięto jeden z korytarzy. • Fot. 1 Twitter.com, @Beata__Ka / Fot. 2 Marek Podmokły, Agencja Gazeta

ie ma przesady w powiedzeniu, że za rządów PiS Sejm zaczął sprawiać wrażenie oblężonej twierdzy. Właśnie pojawił się na to kolejny dowód - zablokowane przejście przez jeden z korytarzy.Jeśli komuś wydawało się, że dziennikarze mogą swobodnie przemieszczać się po budynku Sejmu, to jest w dużym błędzie. "Zamykanie sejmowych korytarzy to jedna z bardziej groteskowych rzeczy. Przecież przed 2016 rokiem tamtędy można było swobodnie przejść" – zwrócił uwagę Michał Olech, dziennikarz portalu 300polityka.pl.To jego reakcja na zdjęcia opublikowane na Twitterze. Widać na nich odgrodzoną część sejmowego korytarza z informacją, że "przejścia nie ma" i należy korzystać z korytarza marszałkowskiego.Do nowej "blokady" w Sejmie odniósł się poseł PO Krzysztof Brejza. "Marszałek poszerza strefę wolną od dziennikarzy o kolejne kilkadziesiąt metrów korytarza. Jeszcze kilka pytań o odloty marszałka i media skończą na chodniku przed Sejmem" – stwierdził polityk.Przypomnijmy, że za obecnej kadencji Sejmu gmach przy Wiejskiej już nie raz zamieniał się w twierdzę. Tak było choćby pod koniec 2016 r., kiedy opozycja rozpoczęła swój protest i nie wychodziła z sali plenarnej. Wtedy zawieszono wydawanie przepustek dla przedstawicieli mediów.Ograniczenia wprowadzono również w ubiegłym roku podczas protestu opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie . Straż Marszałkowska każdego dnia zmniejszała przestrzeń, na której mogli przebywać manifestanci, co potwierdzała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.