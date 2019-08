Tulia to od teraz trio – z folkowego odeszła jedna z członkiń. Powód jest poważny

Zespół Tulia nie pojawi się już w tym składzie • Fot. Instagram/tulia.official

ie zobaczymy już zespołu Tulia w czteroosobowym składzie. Z grupy, która w tym roku wystąpiła na Eurowizji, odeszła Joanna Sinkiewicz. "Zrezygnowałam, ponieważ muszę zająć się swoim zdrowiem" – powiedziała wokalistka.Folkowy zespół Tulia , który powstał w 2017 roku, w ubiegłym roku szturmem wdarł się na polską scenę muzyczną. Dominika Siepka, Patrycja Nowicka, Tulia Biczak i Joanna Sinkiewicz wygrały konkurs "Premiery" w Opolu, pojechały też do Izraela reprezentować Polskę w Eurowizji. W Tel Awiwie zabrakło im jednak szczęścia To nie koniec złej passy Tulii. Zespół poinformował na Facebooku, że odeszła z niego jedna z członkiń – Joanna Sinkiewicz. "Z dniem 1 sierpnia 2019, z powodu spraw osobistych i zdrowotnych zespół opuściła Joanna. Zgodnie z ustaleniem uzgodnionym z Joanną nie komentujemy tej sytuacji mając na względzie osobisty i prywatny charakter" – czytamy w oświadczeniu na Facebooku.Dzień wcześniej o zakończeniu kariery napisała również na InstaStories sama Sinkiewicz. Jak podkreśliła, stan jest zdrowia jest poważny."Decyzja nie została podjęta z dnia na dzień. Jest przemyślana i proszę wszystkich o zrozumienie. Zrezygnowałam, ponieważ muszę zająć się swoim zdrowiem. Nie myślę o powrocie. (...) Chcę wrócić jak najszybciej do zdrowia i żyć jak szczęśliwy człowiek" – napisała wokalistka.