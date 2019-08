Szkolił Obamę i Macrona, a teraz zajął się uliczną opozycją w Polsce. Wyjaśnił, dlaczego wygrana z PiS to za mało

Lex Paulson współpracował z Barackiem Obamą i Emmanuelem Macronem podczas ich kampanii wyborczych. • Fot. screen TEDx Talks

L

ex Paulson, wykładowca retoryki i myśli politycznej w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu, do Polski przyjechał na zaproszenie Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Człowiek współodpowiedzialny za m.in. sukces wyborczy Baracka Obamy podpowiadał opozycji ulicznej, co może przyczynić się do sukcesu ich działań.

–Jak mamy działać skutecznie, skoro w demonstracjach ulicznych przeciw PiS-owi uczestniczą grupy o różnych poglądach politycznych? – przytacza jedno z wielu pytań zadanych podczas spotkania z Paulsonem "Gazeta Wyborcza".



Amerykanina w odpowiedzi zwrócił uwagę na to, że samo odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości nie jest rozwiązaniem. Trzeba myśleć perspektywicznie i wielowymiarowo.



– Odsunięcie PiS-u od władzy to cel na krótką metę. Nie powstanie wokół niego żaden trwały ruch. Muszą być też inne cele. (...) Trzeba się zastanowić, jaką mamy strategię, która pozwoliłaby zmienić sytuację w Polsce. Chciałem również, żeby państwo zastanowili się, jaką rolę w tych działaniach mają odgrywać protesty publiczne i czy nie powinniśmy również wprowadzić działań innego rodzaju – stwierdził.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Lex Paulson dzielił się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem dotyczącym choćby sposobów docierania do wyborców czy sposobów rozmawiania z nimi. Mówił także, jak podczas takich momentów warto wyglądać. Nie zapomniał wymienić błędów, które popełniają ubiegający się o poparcie.Zdaniem Paulsona bardzo istotna podczas wyborczych zmagań jest także praca wolontariuszy. Jego zdaniem to właśnie m.in. wkład takich osób przyczynił się do wyborczych wyników Baracka Obamy.– Obraz wolontariusza chodzącego od domu do domu to dla mnie podstawowy obraz demokracji. Wspaniałe przemówienia Obamy nie dałyby mu zwycięstwa bez ruchu wolontariuszy – mówił.– To spotkanie jest jednym z elementów szkoleniowych, które proponujemy "opozycji ulicznej". Potrzebowaliśmy takiego szkolenia i dlatego Katarzyna Knapik z łódzkiego KOD-u, będąc we Frankfurcie na zjeździe liderów ruchów społecznych, zaprosiła Lexa do nas – przyznał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Robert Hojda, organizator i koordynator Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.Robert Hojda dodał także, że wiedzą pozyskaną na tym spotkaniu podzielą się z innymi przedstawicielami grup opozycyjnych z całej Polski, politykami i samorządowcami 7 września podczas IV Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.Źródło: "Gazeta Wyborcza"