Marek Kuchciński podróżował nie tylko ze swoją rodziną. Na liście pasażerów są bliscy innych polityków PiS

Z nieoficjalnych informacji wynika, że Marek Kuchciński na pokład rządowego samolotu zabierał nie tylko swoją rodzinę.

odzinne loty na koszt podatnika to jak się okazuje nie tylko i wyłącznie nadużycia Marka Kuchcińskiego. Jak podaje RMF FM, marszałek Sejmu podczas oficjalnych podróży na pokład rządowego samolotu zabierał nie tylko swoich bliskich. Na listach pasażerów są także inni posłowie i ich rodziny.Krzysztof Zasada z RMF FM dowiedział się nieoficjalnie, kto widnieje na listach pasażerów.Podczas jednego z lotów marszałkowi towarzyszył Stanisław Piotrowicz oraz kobieta o tym samym nazwisku. Z taką samą sytuacją do czynienia mamy w przypadku Zdzisława Krasnodębskiego.Na liście podróżujących rządowych samolotem znalazł się także m.in. poseł Bogdan Rzońca i marszałek Podkarpacia Władysława Ortyla.Dziennikarz ustalił także, że wykaz lotów, który opublikowała kancelaria Sejmu, nie jest kompletny. Nieprawidłowości dotyczą np. liczby osób towarzyszących marszałkowi Sejmu, którą deklarowała kancelaria.Przypomnijmy, że marszałek Sejmu przeprosił za aferę z jego udziałem, ale nie ma mowy o zapowiadanej możliwej dymisji Marka Kuchcińskiego.– Duża liczba spotkań i wyjazdów wynika z modelu pracy, jaki przyjąłem. Uczestnictwo w tych spotkaniach wymagało wykorzystania transportu lotniczego. Loty do Rzeszowa, jak i na inne lotniska były związane z moja pracą marszałka Sejmu i innymi bieżącymi wydarzeniami, jak uroczystości rocznicowe – tłumaczył.Źródło: RMF FM