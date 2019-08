"Nie chciałbym, aby widzowie stwierdzili, że mi odbiło". Olszański nie wystąpi w popularnym show Polsatu

Michał Olszański dostał propozycję wzięcia udziału w tanecznym show Polsatu. • Fot. Alina Gajdamowicz / Agencja Gazeta

ichał Olszański, dziennikarz związany z Telewizją Polską, znalazł się na liście osób zaproszonych do udziału w programie Polsatu. W swoim show widzieli go producenci "Dancing with the stars". Olszański na takie występy jednak się nie zdecydował.Po tym jak Michał Olszański przestał być gospodarzem śniadaniowego programu Telewizji Polskiej "Pytanie na śniadanie" , dziennikarzem zainteresował się Polsat. Zaproponował Olszańskiemu udział w 10. edycji "Tańca z gwiazdami". Związany z TVP Olszański nadal jednak prowadzi "Magazyn Ekspresu Reporterów" i nie zdecydował się na taki krok. Odrzucił propozycję, ponieważ zwyczajnie nie widział się w takiej roli.– Myślę, że to nie jest program dla mnie. To jest show z kategorii celebryckiej, prezentowania siebie od tej właśnie strony, a ja się celebrytą nie czuję. Pewnie w pierwszych kilku odcinkach swoim tańcem bym się obronił albo przeszedł przez nie na takiej zasadzie jak Rafał Bryndal, ale nie chciałbym, aby widzowie, którzy oglądają chociażby Magazyn Ekspresu Reporterów, stwierdzili, że Olszańskiemu odbiło. Mnie naprawdę nie odbija. Zachowuję się rozsądnie i przyzwoicie – stwierdził Olszański.Przypomnijmy, że TVP wyjaśniła, że powodem zwolnienia Michała Olszańskiego z "Pytania na śniadanie" jest zmieniająca się formuła programu "'Pytanie na śniadani'” jest najpopularniejszym programem śniadaniowym w Polsce, co oznacza, że wciąż musi się rozwijać i zaskakiwać widzów. Jesteśmy świadomi, że widownia 'Pytania na śniadanie' jest coraz młodsza i oczekuje prowadzących, którzy zdynamizują program. Stąd zmiany w audycji" – można było przeczytać w komunikacie stacji.Źródło: Telemagazyn.pl