Ujawniono pełną listę pasażerów Kuchcińskiego. Są na niej wpływowi politycy PiS i ich rodziny

Pasażerami Kuchcińśkiego podczas lotów HEAD byli wpływowi politycy PiS. Ujawniono ich pełną listę. • Fot. Twitter / Marek Kuchciński

W

śród pasażerów rządowych lotów o statusie HEAD z Markiem Kuchcińskim byli nie tylko Stanisław Piotrowicz i Zdzisław Krasnodębski oraz członkowie ich rodzin. Na listach znaleźli się także Zbigniew Ziobro, Wojciech Jasiński, Maciej Łopiński, szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska i wielu innych wpływowych polityków czy radnych PiS – podaje portal tvn24.pl.

Jasiński (były poseł PiS i minister, a także prezes Orlenu), Łopiński (były poseł i szef gabinetu Lecha Kaczyńskiego) i Kaczmarek polecieli do Krakowa 18 czerwca w dniu 70. urodzin Lecha Kaczyńskiego. W drodze powrotnej z marszałkiem zabrał się także Zbigniew Ziobro



Takich lotów było więcej. 20 stycznia 2019 r. samolotem Gulfstream G550 z Jasionki na Okęcie leciał Christian Młynarek, doradca marszałka i radny PiS w stołecznej dzielnicy Włochy. 16 lutego 2019 roku z marszałkiem Sejmu z Warszawy do Rzeszowa leciał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



23 lutego 2019 roku na liście pasażerów samolotu CASA poza marszałkiem Sejmu byli posłowie PiS z Podkarpacia: Krystyna Wróblewska, Bogdan Rzońca (od niedawna w europarlamencie), Jerzy Paul i Wojciech Buczak. Lot był z Warszawy do Rzeszowa.9 marca na Kuchciński leciał z Rzeszowa do Warszawy. W zgłoszeniu lotu na początku byli tylko Kuchciński i oficer ochrony. Jednak dzień przed wylotem Kancelaria Sejmu wysłała do wojska listę pasażerów, na której były także posłanki PiS Józefa Hrynkiewicz i Anna Schmidt-Rodziewicz (z Podkarpacia) oraz Andrzej Klarkowski, doradca szefa Kancelarii Sejmu, a niegdyś także prezydenta Lecha Kaczyńskiego.Start zaplanowano na 18.30. Jednak tuż przed godz. 18 przyszedł mail... ze zmienioną listą pasażerów. Kuchcińskiemu towarzyszyli posłowie Karol Karski i Zdzisław Krasnodębski, posłanka Hrynkiewicz, doradca Klarkowski, asystentka marszałka, a także wicedyrektorka jego gabinetu. Z listy wypadła Schmidt-Rodziewicz.Podobne perturbacje miały miejsce przy okazji lotu 20 marca 2019 r. Gulfstreamem z Warszawy do Gdańska i z powrotem. Kwadrans przed wylotem do Warszawy urzędniczka Kancelarii Sejmu wysłała do wojska maila, w którym poprosiła o dopisanie do listy pasażerów Janusza Niedzieli, obecnego przewodniczącego rady nadzorczej PAP. Niedziela kiedyś był wiceministrem sprawiedliwości w czasach, gdy resortem kierował Lech Kaczyński.17 czerwca 2019 roku Marek Kuchciński leciał śmigłowcem z Warszawy do Rzeszowa i z powrotem. Towarzyszyli mu Klarkowski i Młynarek, a także Grzegorz Nieradka, asystent marszałka i były radny PiS w Iwoniczu-Zdroju.Kuchciński leciał śmigłowcem z Warszawy do Rzeszowa także 11 lipca 2019 r. Na pokładzie był Bogdan Romaniuk, radny podkarpackiego sejmiku, a także córka marszałka, Julia, której nie było w zapotrzebowaniu na lot.Wcześniejsze nieoficjalne doniesienia dziennikarza RMF FM wskazywały na to, że podczas jednego z lotów marszałkowi towarzyszył Stanisław Piotrowicz oraz kobieta o tym samym nazwisku . Z taką samą sytuacją do czynienia mamy w przypadku Zdzisława Krasnodębskiego. Według ustaleń radiostacji na liście podróżujących rządowych samolotem znalazł się także m.in. poseł Bogdan Rzońca i marszałek Podkarpacia Władysława Ortyla.źródło: TVN24