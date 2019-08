Michel Moran trafił do szpitala. "Drobne wypadek, koniec wakacji"

Francuski restaurator ma złamaną rękę. • Fot. Instagram/michelmoran_official

Bartosz Świderski

J





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

uror programu "MasterChef" miał nieszczęśliwy wypadek podczas urlopu w Hiszpanii. Na Instagramie zamieści krótkie nagranie, na którym widać, że ma rękę obłożoną w lodzie."Drobne wypadek, koniec wakacji" – napisał w swoim stylu francuski restaurator. "Chciałbym podziękować wszystkich tyle wiadomości, jesteście takie mili" – czytamy we wpisie, do którego załączono krótką wiadomość wideo.– Cześć wam tam w Polsce. Zobaczcie, nic poważnego, chyba złamałem rękę (…) Koniec wakacji, tak to się dzieje (…) Pozdrowienia z Hiszpanii … wesoła – powiedział na nagraniu Moran.Michele Moran od 2004 roku jest właścicielem i szefem kuchni w restauracji Bistro de Paris, która mieści się w budynku warszawskiej Opery Narodowej. Francuz największą popularność zdobył dzięki występowi jako juror w programach "MasterChef" i "MasterChef Junior". Skradł serca fanów swoim tekstem: "Oddaj fartucha".