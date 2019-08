Duda jak Poniatowski?! Może otrzymać królewski łańcuch, jaki nosili władcy Polski

Czy Andrzej Duda przywdzieje Łańcuch Orderu Orła Białego? Nosił go między innymi Stanisław August Poniatowski, ostatni król Polski. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta i Wikimedia Commons

ndrzej Duda może otrzymać królewski łańcuch, który nosił Stanisław August Poniatowski podczas swojej koronacji królewskiej. Takie uhonorowanie głowy państwa rozważa Senat – podaje "Rzeczpospolita".Nowego prezydenta wybierzemy już wiosną przyszłego roku, a urząd ma on objąć w sierpniu. Wiele wskazuje, że w dniu zaprzysiężenia na ramiona prezydenta zostanie nałożony królewski łańcuch, zwany Klejnotem Rzeczpospolitej. W środę prace nad pomysłem zaczął Senat – informuje gazeta Łańcuch Orderu Orła Białego wraz z samym orderem w XVIII wieku ustanowił król August II Mocny. Nosił go po nim także August III Sas. Celem łańcucha było wyróżnienie króla jako wielkiego mistrza Orderu Orła Białego.Łańcuch składał się z 24 złotych ogniw pokrytych emalią, do których przywieszony był brylantowy klejnot – godło w kształcie krzyża maltańskiego z Białym Orłem z diamentów. 12 medalionów łańcucha przedstawiało Orła Białego, 6 – królewskie inicjały, a 6 – wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus.Najpierw jednak obecna głowa państwa musiałaby wygrać wybory prezydenckie. Do tego daleka droga, ale sondaże są obiecujące. Prezydencka nominacja na drugą kadencję wydaje się formalnością: jednoznacznie namaścił Andrzeja Dudę ostatnio prezes PiS Jarosław Kaczyński. – Mamy wspaniałego prezydenta i powinien być wybrany na kolejną kadencję, najlepiej w pierwszej turze – mówił lider PiS na pikniku w Dygowie Mało kto pamięta, że w 2016 roku Andrzej Duda został uhonorowany nagrodą Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Pamiątkową statuetkę wręczyła córka zmarłej pary prezydenckiej Marta Kaczyńska źródło: " Rzeczpospolita