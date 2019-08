Mina Kaczyńskiego mówiła wiele. Ekspertka wypunktowała, co zdradzało karkołomną retorykę

Mowę ciała Jarosława Kaczyńskiego na konferencji prasowej, na której marszałek Kuchciński podał się do dymisji, przeanalizowała Daria Domaradzka-Guzik. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

P





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o pierwsze: dymisja, ale... marszałek nie złamał prawa. Po drugie: dymisja, ale... w Ameryce biją Murzynów, czyli nasi poprzednicy byli jeszcze gorsi. W tak absurdalny sposób PiS próbowało ratować swój wizerunek w oczach opinii publicznej. A gdy słowa się nie zgadzają, bo przekaz jest niespójny, z gestami bywa jeszcze gorzej. Zwróciła na to uwagę ekspertka, oceniając mowę ciała prezesa PiS.Jarosław Kaczyński w kuriozalny sposób tłumaczył (niemal byłego już) marszałka Sejmu. Nie pokajał się, a nawet uderzył w poprzedników, atakując Platformę Obywatelską za loty Donalda Tuska, czyli sytuację sprzed co najmniej pięciu lat i dotyczącą nie marszałka, lecz premiera. O tym, że była to karkołomna retoryka, mogą świadczyć też miny prezesa.Zwróciła na to uwagę Daria Domaradzka-Guzik na Twitterze. "Niemal 'kamienna twarz', zaciskanie ust, mrużenie oczu, zatrzymywanie spojrzenia, charakterystyczne przesuwanie językiem wewnątrz ust, przyciskanie dłoni do pulpitu mównicy" – wyliczyła. "To częste sygnały skrywania wysokich emocji, złości i niezadowolenia" – podsumowała. Kaczyński tłumaczył się z afery Kuchcińskiego w sposób zadziwiający. – Pan marszałek nie złamał prawa, ale skoro państwo mają inne zdanie, to mogę powiedzieć, iż decyzja pana marszałka jest dowodem postawy, która jest związana z naszym hasłem: "słuchać Polaków, służyć Polsce" – przekonywał na czwartkowej konferencji prasowej prezes PiS.Ale to było jeszcze nic. Poradził, by dziennikarze zajęli się lotami... byłego premiera Donalda Tuska. – Trzeba się tym zająć bardzo poważnie, my się będziemy tym zajmowali – stwierdził.– Jeśli trzeba słuchać opinii publicznej, to reguły muszą być takie same dla wszystkich. Donald Tusk odbył 281 lotów do Gdańska. Oczekuję od państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie – przekonywał dalej.