Każdego roku mamy z tym problem. Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Urlop zaległy 2019 r. – do kiedy go wykorzystać? • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

D





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

o 30 września następnego roku czy może jednak w jakimś innym terminie? Co roku zadajemy sobie pytanie o niewykorzystany urlop. Po tym artykule możecie być pewni, że pracodawca nie zrobi was w przysłowiowego balona.W Polsce utarło się przekonanie, że zaległy urlop powinniśmy wykorzystać do 30 września następnego roku. Nie jest tak do końca. Z przepisu art. 168 kodeksu pracy wynika, że urlopu zaległego należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego, a nie, że do 30 września ma on ten urlop wykorzystać."Na chłopski rozum" oznacza to, że jeżeli zostanie nam np. pięć dni zaległego urlopu z roku 2019, nie musimy go wykorzystać do 30 września roku 2020. Najpóźniej tego dnia musimy go jednak rozpocząć.Urlop na żądanie jest udzielany w trybie art. 167(2) kodeksu pracy. W przeciwieństwie do zaległego urlopu wypoczynkowego nie jest on udzielany do końca września kolejnego roku tylko do końca roku kalendarzowego – do 31 grudnia.W praktyce, jeśli mamy do wykorzystania siedem dni zaległego urlopu z roku 2019, z czego trzy dni mogły być urlopem na żądanie, do końca września roku 2020 będziemy mieli do wykorzystania cztery dni. Pozostałe trzy – z puli urlopu na żądanie – pracownik będzie mógł wykorzystać do 31 grudnia 2020 r.Trzeba pamiętać, że prawo do urlopu wypoczynkowego po 3 latach ulega przedawnieniu. Jeśli urlop zaległy 2019 nie został wykorzystany (na zasadach opisanych powyżej) w roku 2020, to po 3 latach, licząc od końca 2020 roku, prawo do tego urlopu przedawni się. Oznacza to, że pracodawca może tego zaległego urlopu udzielić, ale nie ma już takiego obowiązku.