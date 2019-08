Generał oburzony tym, jak politycy PiS łamią przepisy. To on tworzył instrukcję HEAD

Afera "Kuchciński Travel" ujawniła, że politycy PiS ignorują przepisy HEAD. • Fot. Twitter / Marek Kuchciński

enerał Drewniak był jedną z tych osób, które tworzyły nową instrukcję HEAD, regulującą zasady przelotów najważniejszych osób w kraju. Dziś otwarcie mówi, że jest zszokowany tym, jak politycy PiS ignorują opracowane zasady. Przepisy wdrożono po to, żeby nie powtórzyła się taka katastrofa, jak ta w Smoleńsku.– Przypominam sobie prezydentów i premierów, którym towarzyszyły żony. Ale to były oficjalne delegacje – przypomniał generał Tomasz Drewniak w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Były inspektor Sił Powietrznych jest zaniepokojony "obniżaniem ciężko wypracowanych standardów bezpieczeństwa".Generał przypomina, że zasada "dowódca decyduje" skończyła się po Smoleńsku. Dziś nie ma możliwości, by w ramach lotów HEAD wsadzić na pokład żonę marszałka, jak to opisywał Marek Kuchciński. – Jeśli to wyglądało tak, jak opisywał marszałek, to byłoby to naruszenie regulaminu – twierdzi Drewniak – Tworząc różnorodne regulaminy, w tym instrukcję HEAD, zakładamy, że ludzie na najwyższych stanowiskach w państwie zachowują się racjonalnie i odpowiedzialnie. Że kierują się wewnętrzną etyką i troską o kraj – konstatuje Drewniak.Generał przypomina, że w każdym roku dany samolot może spędzić w powietrzu określoną liczbę godzin, które podzielone są na godziny operacyjne i szkoleniowe. Jeśli żona marszałka Kuchcińskiego poleciała jako VIP, to automatycznie roczna pula lotów dla maszyny wartej 220 mln złotych zmniejsza się o jeden.Przypomnijmy, że Marek Kuchciński wykorzystywał samoloty i śmigłowce rządowe niczym prywatne taksówki. I choć sam nie uważał, by stało się coś złego, to w piątek złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. Ale Kuchciński nie jest tu wyjątkiem. Na celownik trafił kolejny marszałek, tym razem Senatu.Dziennikarze już wykryli kilka "dziwnych" przelotów Stanisława Karczewskiego , w tym jeden na lotnisko blisko domu marszałka, a inny do Budapesztu, gdzie poleciał z żoną, córkami i wnukami.źródło: "Gazeta Wyborcza"