Wiadomo, kto zastąpi Witek. Nowym szefem MSWiA najbardziej kontrowersyjny polityk PiS

Mateusz Morawiecki powierzył Mariuszowi Kamińskiemu tekę szefa MSWiA. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

lżbieta Witek w piątek została odwołana z funkcji szefowej MSWiA, po to tylko, żeby kilka godzin później zostać wybraną na nową marszałek Sejmu. Jej stanowisko w ministerstwie obejmie Mariusz Kamiński. To ten wiceprezes PiS, którego kilka lat temu Andrzej Duda ułaskawił, nie czekając na wyrok sądu drugiej instancji.Premier powierzył tekę szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszowi Kamińskiemu . To o tyle kontrowersyjna sytuacja, że minister jeszcze nie tak dawno miał poważne problemy z prawem. 30 marca 2015 roku nagłówki większości gazet wyglądały tak: "Były szef CBA został skazany na 3 lata więzienia oraz 10-letni zakaz zajmowania stanowisk publicznych za nadużycie prawa przez CBA w sprawie afery gruntowej".Mariusz Kamiński jednak do więzienia nie trafił. Został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę. To ułaskawienie zresztą urągało jednak przyjętym dotąd zasadom. Był to pierwszy przypadek, gdy prezydent nie czekał na wyrok sądu drugiej instancji . – W następnym etapie prezydent może zechcieć ułaskawiać in blanco, na przyszłość – komentował decyzję prezydenta prof. Zbigniew Ćwiąkalski.