Tadla o wywiadzie Jakimowicza dla TVP. "Ciekawe, czy wie, ilu straciło pracę przez myślących jak on"

Beata Tadla w ostry sposób odpowiedziała Jarkowi Jakimowiczowi. • Fot. Roman Rogalski / Agencja Gazeta

eata Tadla, była już dziennikarka TVP, postanowiła na Instagramie skomentować wywiad Jarka Jakimowicza, jakiego ten udzielił TVP Info. Aktor żalił się, że przez swoje publiczne wypowiedzi stracił rolę w serialu. Ostatnio Jakimowicz publicznie bronił Zofii Klepackiej, która z kolei atakowała środowiska LGBT. Jarosław Jakimowicz , którego aktorska sława nieco przebrzmiała, ostatnio przypominał o sobie wypowiedziami na temat LGBT. Bronił Zofii Klepackiej , która wsławiła się ostrymi słowami na temat mniejszości seksualnych. Jakimowicz stwierdził w rozmowie z TVP Info, że właśnie dlatego stracił pracę w serialu.– Serial, rola, wynegocjowane stawki – to nie jest kwestia dwóch dni, to jest sprawa, która była negocjowana dużo wcześniej. Potwierdzona taksówka. Dzwoni do mnie agentka: W związku z twoimi wypowiedziami oni z ciebie zrezygnowali. Mówię: Aniu, jakimi wypowiedziami? Ona mówi: Bo ty się teraz udzielasz, nie wiem o co chodzi, ale zrezygnowali z ciebie – powiedział Jarosław Jakimowicz na antenie TVP Info.Sprawę na Instagramie skomentowała dziennikarka Beata Tadla. Ta na story opublikowała screen artykułu Pudelek.pl o wywiadzie Jakimowicza dla TVP, który opatrzyła wymownym komentarzem: "Ciekawe, czy wie, ilu straciło pracę przez myślących jak on?".Beata Tadla również została zwolniona z TVP W 2016 roku, kiedy prezesem telewizji został Jacek Kurski. W rozmowie z naTemat Tadla opowiadała : – Powiedziano mi, że "Wiadomości" w TVP się zmieniają – zarówno programowo, jak i personalnie, a ja po prostu nie pasuję do tej koncepcji. Z tym akurat się zgadzam.