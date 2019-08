Falstart Witek w Sejmie. Chciała zgody, ale chyba powiedziała o jedno zdanie za dużo

Elżbieta Witek nie ustrzegła się błędu wizerunkowego podczas inauguracji w roli marszałka Sejmu. • Fot. Screen / Twitter

lżbieta Witek, nowa marszałek Sejmu, ma budować bardziej stonowany wizerunek PiS po aferze z Markiem Kuchcińskim. Początek sprawowania funkcji zaczęła więc od pokojowej zapowiedzi, nie ustrzegła się przy tym jednak słów, na które w sieci zwrócono jej uwagę.Na słowa nowej marszałek Sejmu zwróciła uwagę Izabela Leszczyna z PO. Zauważyła, że Elżbieta Witek zapowiedziała, że chce zgody i będzie wszystkich posłów traktować tak samo, niezależnie od ich przynależności partyjnej.I przytoczyła słowa Witek z sejmowej inauguracji: "właściwie nie możecie mnie Państwo obrazić, bo obrazić może mnie tylko ktoś, kogo szanuję". Dodała też hasztag #standardyPiSwnatarciu.Dokładnie wypowiedź Witek w Sejmie brzmiała nieco inaczej, co jednak nie zmienia jej kontekstu.– Nie można mnie też obrazić, bo obrazić mnie może ktoś, na kim mi zależy, komu ufam, z kim się liczę. Natomiast, proszę państwa, każdy z państwa jest ważny, każdy musi być wysłuchany, tylko róbmy to w sposób kulturalny i zgodny z regulaminem – mówiła nowa marszałek Sejmu Przeszłość Witek również może się ciągnąć za nową marszałek Sejmu. Zastąpienie skompromitowanego Kuchcińskiego osobą, która także kiedyś wydawała krocie na transport za pieniądze podatników , może okazać się nieco ryzykowne.O Witek było głośno przed laty, gdy jechała do Sejmu taksówką przez 460 km. Do takiej sytuacji doszło jesienią 2012 r.Miała wówczas stwierdzić: "Pociąg się zepsuł, nie było nawet miejsc siedzących, więc wie Pan – troje posłów już w tym wieku, w którym się nie wytrzyma 9 godzin. Nikt się nami nie zainteresował. Wzięliśmy więc taksówkę i przyjechaliśmy".