Sasin odkrywa karty rządu. Wyjawił, kiedy zrealizowana zostanie kolejna obietnica

Jacek Sasin zapowiedział kolejną ulgę w podatkach. • Fot. Sławomir Kamiński/Agencja Gazeta

O





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

bietnice socjalne PiS są bardzo kosztowne. Już w szkole podstawowej dzieci uczone są, że rząd nie ma swoich pieniędzy, więc jeśli coś chce dać, to musi skądś to wziąć. Nic dziwnego więc, że opozycja wróży niechybny wzrost podatków i cięcia. Z tą opinią nie zgadza się jednak wicepremier Jacek Sasin, który nie tylko zaprzeczył pogłoskom, ale także zapowiedział termin wejścia w życie nowej ulgi.– Od 1 sierpnia młodzi Polacy korzystają z programu #BezPITdlaMłodych, a od 1 października wejdzie w życie kolejna obniżka podatków. To będzie obniżenie podatków dla wszystkich pracujących, z 18 proc. do 17 proc. To jest kolejny krok, który realizujemy – stwierdził na konferencji prasowej w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej wicepremier Jacek Sasin.Odniósł się także do opinii opozycji, która wieści rychły koniec gospodarczej dobrej passy PiS i wprowadzenie przez "dobrą zmianę" dodatkowych podatków lub zwiększenie stawek obecnych. Nawiązał m. in. do wpisów prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza na Facebooku.– Dziwią nas głosy krytykujące te regulacje, regulacje, które prowadzą do obniżania podatków. Dziwią mnie zwłaszcza wątpliwości prezydentów największych polskich miast związanych z Platformą Obywatelską – mówił w sobotę Sasin.źródło: TVN24