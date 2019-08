Przerażające nagranie z Płocka. Słychać, co krzyczały dzieci do uczestników Marszu Równości

Dzieci wykrzykiwały wulgarne hasła podczas Marszu Równości w Płocku. • Fot. Twitter.com / @PiotrFijakowsk1

isaliśmy już o skandalicznych zachowaniach wobec uczestników Marszu Równości w Płocku, ale to nagranie trudno nawet skomentować. Okazuje się, ze wulgarne hasła w stronę osób, które wzięły udział w manifestacji, wykrzykiwały nawet dzieci.Do sieci ciągle trafiają nowe nagrania z sobotniego Marszu Równości w Płocku. Co prawda obyło się bez poważnych incydentów i takiej agresji, jakiej byliśmy świadkami w Białymstoku, ale niektóre zachowania i tak szokują. W naTemat pisaliśmy już o tym, co robili kontrmanifestanci "Je**ć was" – zaczęły wykrzykiwać dzieci, wymachując przy tym rękami. Pojawiły się też inne wulgarne gesty. Lepiej zobaczcie sami całą sytuację. Nagranie trwa tylko 40 sekund, ale pokazuje skalę patologii.W materiale widzimy krótką wymianę zdań dwóch dorosłych osób na temat LGBT. Obok stoją dzieci, które obserwują sytuację. Po chwili dołączyły do tego, co zrobili kontrmanifestanci przeciwni Marszowi Równości.Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zapowiedział już konkretne działania w tej sprawie.Przypomnijmy, że do krytykujących marsz dołączył Marcin "Różal" Różalski. Były zawodnik MMA w rozmowie z Polsat News podkreślał, że "jest płocczaninem z krwi i kości od 41 lat". Jego zdaniem wszyscy uczestnicy marszu to "dowiezieni ludzie", żeby "zrobić gnój, znów poróżnić Polaków i zrobić wielki syf".