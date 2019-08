"Taka jest prawda o rządach PiS!". Lider narodowców 120 sekund bił w Sejmie w Kaczyńskiego

Robert Winnicki przez 120 sekund uderzał w Sejmie w Prawo i Sprawiedliwość. • Screen / Twitter / Konfederacja

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

piątek Elżbieta Witek została nowym marszałkiem Sejmu. Podczas debaty w Sejmie partii rządzącej dostało się za aferę Marka Kuchcińskiego. Bohaterem narodowców został Robert Winnicki, który przez 120 sekund bił w PiS.– Panie premierze Kaczyński, wczoraj mówił pan, ze marszałek Kuchciński jest odwoływany , ponieważ opinia publiczna tego chce, ale nie złamał prawa . Ale ja się pytam: gdzie etyka, gdzie standardy, gdzie troska o grosz publiczny, gdzie skromność, gdzie pokora – pytał jeden z liderów Konfederacji.– Gdzie te wszystkie standardy, które miały was odróżniać od poprzedników, bo ja ich nie dostrzegam, tak jak miliony Polaków. Prawda jest taka, że weszliście w buty SLD, Platformy, PSL, weszliście w buty tych wszystkich pozostałych formacji: państwo jako prywatny folwark partii rządzącej. Dymisja kiedy? Wtedy, kiedy jest nacisk opinii publicznej – wołał, czym wzbudzał aplauz dużej części sali sejmowej.– Czyli to jest sygnał do struktur, nie tylko do wyborców: jesteśmy tacy sami jak Platforma, jak SLD, jak PSL. Słuchajcie, etyka nie gra roli, tylko nie dajcie się przyłapać – mówił z mównicy sejmowej Robert Winnicki. W piątek nową marszałek Sejmu została Elżbieta Witek . Początek sprawowania funkcji zaczęła od pokojowej zapowiedzi, nie ustrzegła się przy tym jednak słów, na które w sieci zwrócono jej uwagę. Zapowiedziała, że chce zgody i będzie wszystkich posłów traktować tak samo, niezaleznie od przynależności partyjnej. Jednak potem nastąpił pewien zgrzyt.– Nie można mnie też obrazić, bo obrazić mnie może ktoś, na kim mi zależy, komu ufam, z kim się liczę. Natomiast, proszę państwa, każdy z państwa jest ważny, każdy musi być wysłuchany, tylko róbmy to w sposób kulturalny i zgodny z regulaminem – mówiła nowa marszałek Sejmu.