Nieoficjalnie: Ferenc nie będzie "jedynką" Schetyny w Rzeszowie. To szansa dla Lewicy

Ferenc nie będzie "jedynką" KO w Rzeszowie? • Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

P

rezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc od lat związany jest z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dlatego też był to cios dla partii, kiedy okazało się, że wieloletni włodarz stolicy Podkarpacia ma zasilić listy Koalicji Obywatelskiej. Jak podaje nieoficjalnie portal Rzeszow-news.pl do transferu jednak nie dojdzie, bo mieszkańcy przekonali Ferenca, żeby został w ratuszu.Według lokalnego portalu Rzeszow-news.pl, od kilku dni do rzeszowskiego ratusza pielgrzymowały kolejno przedstawiciele miejskich spółek, organizacji i stowarzyszeń, którzy przekonywali Tadeusza Ferenca , żeby nie startował w wyborach.Ich wysiłek chyba się opłacił, bo jak mówią źródła portalu w PO, prezydent Rzeszowa zrezygnował z jesiennego kandydowania do Sejmu i bycia "jedynką" na liście KO . Podobne informacje docierają do podkarpackich działaczy partii Grzegorza Schetyny.–Jeżeli to prawda, to szkoda, bo Tadeusz Ferenc byłby prawdziwym liderem naszej listy, ale także bardzo dobrym posłem. Z perspektywy Warszawy mógłby Rzeszowowi bardziej pomóc. Wiedzieliśmy, że Tadeusz Ferenc się waha, że do jego gabinetu odbywają się "pielgrzymki" – powiedział poseł Marek Rząsa, sekretarz podkarpackiej PO.Politycy PO uważają, że na rezygnacji Tadeusza Ferenca najbardziej skorzysta Lewica. – To ona będzie miała powody do radości, bo prezydent Ferenc zgarnąłby ok. 90 proc. głosów lewicy. Lewica ma duże szanse na sejmowy mandat – mówią w PO.To byłaby także dobra wiadomość dla SLD, które twierdziło do tej pory, że jeśli Ferenc zrezygnuje na rzecz Sejmu, to PiS "weźmie" Rzeszów "Jedynką" na liście KO w Rzeszowie w przypadku oficjalnego potwierdzenia rezygnacji Ferenca miałby zostać Marek Ustrobiński, wiceprezydent miasta.źródło: Rzeszow-news.pl