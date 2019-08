Kaczyński próbuje udowodnić, że ma poczucie humoru. Na pikniku rodzinnym włożył "hełm lidera"

Jarosław Kaczyński na pikniku rodzinnym PiS bawił się świetnie. Założył hełm na głowę. • Fot. screen z transmisji w TVP Info

K





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

ampania wyborcza ruszyła już na dobre. W niedzielę Jarosław Kaczyński wziął udział w pikniku rodzinnym Prawa i Sprawiedliwości, gdzie przekonywał wszystkich do głosowania na jego ugrupowanie. Przy okazji prezes partii pokazał wszystkim, że ma poczucie humoru.– Trzeba pójść na wybory 13 października i zagłosować na listę Prawa i Sprawiedliwości. Będą się decydowały losy polskiej wsi i miast, całego polskiego narodu – przekonywał Jarosław Kaczyński w Zbuczynie na Mazowszu, gdzie w niedzielę zorganizowano piknik rodzinny.W mediach społecznościowych PiS tradycyjnie cytuje najważniejsze słowa prezesa i chwali się wysoką frekwencją.Zaskakujący okazał się jeden moment wystąpienia Kaczyńskiego, który ma być dowodem na to, że polityk jest obdarzony sporym poczuciem humoru. Kiedy wspominał o "kształtowaniu przyszłości naszego narodu", wykonał niespodziewany gest.– Polskość wyrosła ze wsi! – oznajmił wszystkim. Po przemówieniu otrzymał od miejscowych strażaków "hełm lidera".– Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie zaryzykuję nałożenia, bo ja mam strasznie dużą głowę, mimo że sam jestem mały – powiedział prezes PiS po odebraniu prezentu. Ale ostatecznie nałożył hełm na głowę, za co został nagrodzony brawami.W sieci już można znaleźć nagrania z uśmiechniętym Kaczyńskim w roli głównej.Można powiedzieć, że prezes PiS wziął przykład z Ryszarda Terleckiego, który ostatnio świetnie się bawił na podobnym pikniku w Krakowie. Wicemarszałek Sejmu też założył hełm na głowę, tylko... trochę bardziej efektowny, o czym niedawno mogliście przeczytać w naTemat