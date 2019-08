Oto nowy bohater prawicy. 15-latek z krzyżem w ręku chciał "zatrzymać" Marsz Równości

15-letni Jakub Baryła z krzyżem w ręku zatrzymuje Marsz Równości w Płocku. • fot. Screen / Facebook / Polish Youth Association Partiae Fidelis

M

edia obiegły zdjęcia chłopca, który stanął z wyciągniętym krzyżem naprzeciwko Marszu Równości. Okazuje się jednak, że 15-letni Jakub Baryła nie jest postacią anonimową, przypadkowym dzieckiem, które broni chrześcijańskich wartości, jak przekonywali przeciwnicy manifestacji w Płocku.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Samotny chłopiec w niebieskiej bluzie trzyma przed sobą w geście obronnym drewniany krzyż z zawieszonym różańcem. Naprzeciwko uzbrojona po zęby policja, fotoreporterzy i tłum z tęczowymi flagami.



Policja zmierza w jego kierunku, ale chłopiec się nie cofa, tylko dzielnie trzyma przed sobą krucyfiks, w zastygłej pozie. Mundurowi próbują go odepchnąć, ale Baryła nie daje za wygraną. W końcu, jak uwiecznił to jeden z fotoreporterów, wynoszą go funkcjonariusze.





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

"Są jeszcze, jak widać, młodzi – zdroworozsądkowi" – komentuje zdjęcie Jakuba jeden z profili na Twitterze. Dowiadujemy się z opisu fotografii, że to 15-letni radny tzw. Młodzieżowej Rady Miasta Płock (ciała powołanego przy Radzie Miasta Płocka) "przeciw tzw. marszowi równości w jego mieście".Na Facebooku Baryła przedstawia się jako "katolik, tradycjonalista, konserwatysta, Polak, patriota i nacjonalista". Udostępnił już zdjęcia, z których stał się w sobotę znany. W internecie można znaleźć jego fotografie z takimi postaciami jak Wojciech Cejrowski, Kaja Godek czy Janusz Korwin-Mikke.Dla prawicy staje się powoli nowym bohaterem. Jego zdjęcia udostępniły już prawicowe i katolickie portale, na czele z wPolityce.pl braci Karnowskich Frondą. Pokazał je także narodowiec Krzysztof Bosak. "Jakub Baryła z krzyżem w ręku próbował zatrzymać marsz LGBT w Płocku. Poruszył internautów z całego świata. 'Boże błogosław Polskę'" – napisał wPolityce.pl w poście na Facebooku.Jak pisze serwis, to "piękne świadectwo wiary". – Jestem tutaj, aby bronić mojej katolickiej wiary. Mogą mnie panowie stąd wynieść – mówił do policjantów sam nastolatek."Udało mi się zdobyć Krzyż Święty i z nim blokowałem trzykroć marsz, zostałem usunięty siłą i spisany. Po marszu niestety rozpocząć się miały przepychanki. TVN pokazał wszystko tak, jakby marsz był ogromny, a zbieranina bandytów bluzgała na nich. Z tego, co pamiętam marsz, gdy zaczynał się w połowie ul. Królewskiej, kończył się w połowie ul. Nowy Rynek i zajmował w większości tylko jezdnię i wcale nie było tak kolorowo, że każdy machał z okna jego uczestnikom, w większości nagrywano" – komentował Baryła na swoim Facebooku.Nagrania z akcji Jakuba Baryły udostępniają już nie tylko polscy internauci, czym szczycą się rodzime prawicowe serwisy.Internet obiegły także inne zdjęcia przeciwników Marszu Równości. Niektórzy przyszli z dziećmi. Jak widać na nagraniach udostępnianych w sieci, krzyczeli oni do uczestników manifestacji wulgarnie "j***ć Was", "k***sa do buzi" Na innych filmach widać wściekłych uczestników kontrmanifestacji, którzy pokazują na swoje genitalia i także wulgarnie odnoszą się do społeczności LGBT w Płocku.