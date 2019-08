Wzruszające słowa Damiana Raczkowskiego. Były poseł PO pożegnał 14-letniego syna, który zginął w wypadku

Damian Raczkowski we wzruszających słowach pożegnał na Facebooku zmarłego tragicznie syna. • Fot. Jędrzej Wojnar / Agencja Gazeta

amian Raczkowski we wzruszających słowach pożegnał syna na Facebooku. 14-latek zginął w wypadku gdy wjechał na quadzie z kolegami do rowu. Dwóch chłopców przeżyło.Do wypadku doszło 10 sierpnia w Dolistowie Nowym na Podlasiu . Trzech chłopców w wieku 13, 14 i 16 lat jechało quadem. Chłopiec, który prowadził pojazd, nagle z nieznanej przyczyny stracił nad nim panowanie i wjechał na prostym odcinku drogi do rowu. Nastolatkowie jechali bez kasków."Tylko czwartą część serca Ci oddaję Kochany Synku. Choć chciałbym oddać całe. Jeszcze Gabi, Oluś i Emilka. Oni też muszą mieć swoje miejsce... Wiem, że tego byś chciał. Taki dorosły i mądry byłeś. Jak Twoja Mama... Dziękuję Ci, że zaczekałeś. Pożegnaliśmy się uściskiem dłoni. Jak mężczyźni. Piękny, dumny, ukochany... Szkoda, że taki zimny. Odszedłeś w miejscu, które kochasz. Przyjaciele są cali..." – napisał na Facebooku ojciec chłopca, polityk Platformy Obywatelskiej Damian Raczkowski.Kierujący pojazdem 14-letni syn polityka zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Pozostałej dwójce – 13- i 16-latkowi – nic poważnego się nie stało. Na miejscu pracowała policja i prokurator.