"Nie będę stereotypową żoną". Miley Cyrus rozstała się z Liamem Hemsworthem

Miley Cyrus rozstała się z Liamem Hemsworthem po wieloletnim związku. • Fot. Facebook / Top Mundial Music

Bartosz Świderski

uż raz rozstali się ze sobą – w 2012 r., po trzyletnim związku. Potem wrócili do siebie trzy lata później, by po (uwaga!) trzech latach wziąć ze sobą ślub. Czyli co – wielki comeback w 2022?Na jednym z najnowszych zdjęć, które Miley Cyrus udostępniła na swoim Instagramie, można zauważyć, że na serdecznym palcu piosenkarki brakuje obrączki. Piosenkarka i aktor zaczęli się spotykać w 2009 r. Małżeństwo zawarli w grudniu 2018 r.Informacja o rozstaniu pary celebrytów została potwierdzona w oświadczeniu dla "People" "Liam i Miley zdecydowali się na separację. Cały czas ewoluują i zmieniają się zarówno jako partnerzy, jak i jednostki. Postanowili, że to będzie najlepszy czas na to, by zająć się sobą i poświęcić karierze. Nadal pozostaną jednak oddanymi opiekunami swoich ukochanych zwierząt. Prosimy o uszanowanie ich decyzji i prywatności" – czytamy.W jednym z tegorocznych wywiadów Miley Cyrus podkreślała, że "nie wpisuje się w rolę stereotypowej żony". Zdradziła również wówczas, że interesują ją także kobiety.Źródło: "People"