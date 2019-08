Kukiz zdradził, czym starał się go przekupić Kaczyński. Wyjawił, dlaczego nie doszło do koalicji

Paweł Kukiz wyjawił, czym chciał go przekupić Jarosław Kaczyński. • Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

P

aweł Kukiz podczas rozmowy z dziennikiem dziennikiem "Fakt" wyjaśnił, czym chciał go przekonać do koalicji szef PiS Jarosław Kaczyński. "Jedynki" na listach wyborczych to jednak dla posła było za mało, Kukiz wolał się zbratać z PSL, bo Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził zainteresowanie programem Kukiza.– Prezes Kaczyński nawet nie był zainteresowany stworzeniem zespołu do zmian ordynacji w przyszłej kadencji. Chciał mi dawać jedynki. Znowu? Przecież gdybym chciał, to już na początku tej kadencji przystąpiłbym do Prawa i Sprawiedliwości, bo takie rozmowy były. Miałem być wicepremierem! – powiedział w rozmowie z dziennikiem "Fakt" Paweł Kukiz. Do koalicji między Kukiz'15 i PiS nie doszło. Paweł Kukiz wyjaśnia, że prezes Kaczyński nie wykazał żadnego zainteresowania postulatami dotyczącymi naprawy życia publicznego. Dlatego zamiast z PiS, Kukiz dogadał się z PSL i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.Ta decyzja jednak może się Kukizowi odbić czkawką. Jeszcze przed ogłoszeniem koalicji z ludowcami klub Kukiz'15 zaczęli opuszczać działacze . Z pewnością nie był to jednak koniec exodusu, politycy tej formacji otwarcie mówią, że nie rozumieją sojuszu z partią, którą kilka lat temu sam Paweł Kukiz nazywał mafią i oskarżał o najgorsze rzeczy.Inna rzecz, że koalicja Kukiz'15 i PSL jest niczym ostatni akt rozpaczy dla obu formacji. Poparcie dla partii Pawła Kukiza wahało się w okolicach 6 proc., partia miała też spore problemy kadrowe. Z kolei PSL problemu z kadrami nie ma żadnych, za to poparcie było poniżej 3 proc. Koalicja może być wybawieniem i dla Kukiz'15, i dla ludowców.źródło: "Fakt"