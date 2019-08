Front dzieli Polskę. Na północy będzie chłodno, na południu afrykański upał i burze

W najbliższych dniach na północy Polski będzie chłodniej, na południu gorąco i burzowo. • Fot. Screen / windy.com

o, jaką będziemy mieli w najbliższych dniach pogodę zależy od tego, gdzie akurat jesteśmy. Na północy kraju będzie chłodno i bez większych anomalii pogodowych. Za to na południu będą panować afrykańskie upały, możliwe są też gwałtowne burze i gradobicia.Polska zostanie podzielona na dwie strefy wpływów. Na północy będzie chłodno za sprawą powietrza znad Atlantyku . Możliwe są opady, ale raczej na linii styku dwóch frontów atmosferycznych. Bo o ile na północy termometry nie będą pękać pod wpływem gorącego powietrza, to już na południu wszyscy odczują upały prosto z Afryki Tam też spodziewane są gwałtowne burze z towarzyszącym mu silnym porywistym wiatrem, a także gradobicia. Najbardziej burze mają się dać we znaki przebywającym na terenie Śląska, Mazowsza, Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia . W czasie ulewy spaść może nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy.źródło: IMiGW