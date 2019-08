"Ruszamy z kampanią!". Rzecznik KO poinformował o dopięciu wszystkich formalności

KO rusza z kampanią wyborczą. • Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta

hociaż nieoficjalna kampania wyborcza trwa już od dawna, to dopiero tydzień temu prezydent Andrzej Duda ogłosił termin wyborów. Dzięki temu oficjalnie mogła ruszyć walka o wyborców. Koalicja Obywatelska jako jedna z pierwszych zarejestrowała swój komitet, o czym poinformował w mediach społecznościowych jej rzecznik Jan Grabiec."Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała właśnie Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO N. iPL Zieloni. Ruszamy z kampanią! " – napisał na swoim Twitterze rzecznik Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec.Co za tym idzie? Z pewnością zapowiadane wizyty w gminach i powiatach oraz ofensywa spotów wyborczych i plakatów, które – według zapowiedzi sztabowców KO – mają pojawić się w każdym możliwym miejscu.Preludium do kampanii w wykonaniu polityków Koalicji Obywatelskiej mieliśmy już wcześniej, podczas akcji #TwojSztab . Posłanki i posłowie Koalicji jeździli po powiatach i rozmawiali ze wszystkimi wyborcami. Wraz z nimi konsultowali m. in. założenia tzw. szóstki Schetyny Przypomnijmy, że wybory do polskiego parlamentu odbędą się w niedzielę 13 października.