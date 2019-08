Bliski współpracownik Kaczyńskiego mieszka w prezydenckiej willi. Ujawniono, ile płaci

Maciej Łopiński od czterech lat mieszka w prezydenckiej willi. Ręczyć za niego miał sam Jarosław Kaczyński. • Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

aciej Łopiński, były prezydencki minister i bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, od czterech lat mieszka w prezydenckiej willi w centrum Warszawy – informuje Wirtualna Polska. W staraniach o to mieszkanie Łopińskiego wsparł podobno sam prezes Prawa i Sprawiedliwości.Informacje o mieszkaniu Macieja Łopińskiego Wirtualna Polska uzyskała z biura prasowego Kancelarii Prezydenta. Okazało się, że od 2015 roku wynajmuje on lokal mieszkalny o powierzchni 73,10 m2. na podstawie umowy najmu zawartej z KPRP, a następnie z Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta."Za lokal płaci najemca, jest to obecnie kwota 2953,51 złotych. Najemca ponosi także koszty opłat eksploatacyjnych w wysokości średnio 711,08 zł miesięcznie (średnia za 3 ostatnie miesiące)" – podała kancelaria.Z ustaleń WP wynika, że od początku zamieszkiwania przez Łopińskiego były trzy umowy z Kancelarią Prezydenta. Co ciekawe, od 1 września 2016 r. do końca marca 2017 r. płacił preferencyjną stawkę 1 243,88 zł. W marcu 2017 r. miał się z prezydenckiej willi wyprowadzić.Mowa o budynku przy ul. Bacciarellego należącym do Kancelarii Prezydenta i znajdującym się niedaleko Belwederu i Łazienek. W przeszłości mieściły się tam biura fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Potem zapadła decyzja, że nieruchomość będzie służyć do przyjmowania gości prezydenta.WP zaznacza, że Łopiński we wspomnianej wilii mieszkał też przed laty, podczas prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Drugi raz pojawił się w prezydenckim mieszkaniu w drugiej połowie 2015 roku, po wygranych wyborach przez Andrzeja Dudę. Osobiście ręczyć za niego miał Jarosław Kaczyński , z którym Łopiński żyje w dobrych stosunkach.Podobno prezes PiS jest częstym gościem w budynku, w którym oprócz Łopińskiego mieszkają m.in. były już marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a także doradca Andrzeja Dudy – prof. Andrzej Zybertowicz.Dlaczego znajomemu Kaczyńskiego w ogóle przypadło mieszkanie w prezydenckiej willi? KPRP tłumaczy, że chce "maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby". Stąd zdecydowano się na wynajem mieszkania "na zasadach komercyjnych".źródło: Wirtualna Polska