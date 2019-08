Placido Domingo oskarżony o molestowanie seksualne. "Zawsze znalazł sposób, żeby dotykać i całować"

Afera wokół Placido Domingo. Tenor oskarżony o molestowanie przez 9 kobiet. • Fot. Youtube.com/ Royal Opera House

ziewięć kobiet oskarżyło legendarnego śpiewaka operowego o molestowanie seksualne. Dotykał je i w zamian za to proponował im pracę pracę – poinformowała agencja Associated Press.Według zagranicznych mediów molestowanych było osiem śpiewaczek operowych i jedna tancerka. Ponoć przez blisko 30 lat Domingo miał wykorzystywać seksualnie kobiety. Jeżeli te nie zgadzały się na jego propozycje, muzyk robił wszystko, żeby utrudnić im życie w pracy.Ponoć śpiewak miał też zmuszać kobiety do całowania, a także wkładał im dłoń pod sukienki. – Zawsze znalazł sposób, żeby dotykać i całować – wyznała jedna z kobiet. Współpracownicy potwierdzają, że Domingo zachowywał się niewłaściwie w stosunku do płci przeciwnej. Miał też prześladować młode śpiewaczki.Hiszpan zaprzecza wszelkim doniesieniom. "Ludzie, którzy ze mną pracowali i mnie znają, wiedzą, że nie byłbym w stanie celowo kogoś skrzywdzić, urazić lub zawstydzić" – napisał w oświadczeniu.Placido Domingo to – obok Luciano Pavarottiego – jeden z najsłynniejszych śpiewaków operowych. Obecnie jest dyrektorem Opery w Los Angeles.źródło: "The Guardian"