Frankowicze znowu o sobie przypomną. Kurs szwajcarskiej waluty szybuje w górę

rank szwajcarski kosztuje już 4 zł. To najwyższy kurs od ponad dwóch lat. Waluta już od kilku miesięcy znajduje się w trendzie wzrostowym. To wszystko powoduje, że kredytobiorcy walutowi mogą załamywać ręce. Ich raty są coraz wyższe.A takich osób jest mnóstwo – Biuro Informacji Kredytowej podało , że w Polsce jest ponad 450 tys. kredytów we franku szwajcarskim. Kurs franka szaleje w ostatnich tygodniach. W ciągu dwóch lat wartość w stosunku do złotego wzrosła o 5,4 proc. ale tylko w dwóch ostatnich miesiącach o 2,17 proc.Na obecny kurs franka największy wpływ ma napięta sytuacja międzynarodowa. Donald Trump zapowiedział ostatnio cła na kolejne towary z Chin. Szwajcarską walutę umacnia też obniżenie stóp procentowych przez FED. Inwestorzy powracają obecnie do tzw. bezpiecznej przystani, jaką jest frank szwajcarski.Prezydent Andrzej Duda pomoc frankowiczom obiecuje od wielu lat. Jeszcze w kampanii wyborczej w 2015 r. zadeklarował wsparcie dla kredytobiorców zepchniętych na skraj bankructwa . Jednak po wielu miesiącach prac nad ustawą pokazano projekt-atrapę, który nie rozwiązywał problemu. Obiecano jedynie, że problemem rządzący zajmą się później.To nastąpiło przed zbliżającymi się wyborami. Niedawno prezydent Duda podpisał nowelę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Znowelizowane przepisy zakładają wydłużenie okresu pomocy kredytobiorcom z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł miesięcznie – maksymalnie w wysokości 72 tys. zł.Problem w tym, że ustawa wejdzie w życie dopiero... 1 stycznia 2020 roku. A bardzo wysokie raty frankowicze będą musieli opłacić już teraz.