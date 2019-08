Zgłosili właścicielowi apartamentu w Zakopanem kilka usterek. Po 15 minutach potraktowano ich paralizatorem

Wakacje marzeń w Zakopanem zamieniły się w walkę z właścicielkami apartamentu. • Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

akacje marzeń w Zakopanem zamieniły się w horror. Rodzina z dwójką dzieci została wyrzucona z opłaconego apartamentu przez właścicielki, które wcześniej użyły paralizatora. Powodem miało być zgłoszenie kilku drobnych usterek.

"Wstydzimy się takiego zachowania właścicielek wynajmujących apartamenty w Zakopanem i nie godzimy się na takie traktowanie turystów. Dotyczy to Tatarzanka, willa Tatarzanka. Uważamy, że jest to zwykłe naciąganie celem zarobku. Dziękujemy, że młodzi ludzie odważyli się ujawnić ten haniebny proceder" – taki post można znaleźć na Facebooku "Zakopane i piękno Tatr".Wpis odnosi się do historii opisanej w "Tygodniku Podhalańskim". Rodzina z dwójką dzieci przyjechała na wakacje do Zakopanego z województwa zachodniopomorskiego.



Trafili do apartamentu Tatarzanka. Jak opowiada poszkodowany ze Stargardu Szczecińskiego, po wejściu do lokalu sfotografował kilka niedociągnięć. Nie chciał budzić właścicieli lokalu nocnym sms-em, więc listę usterek wysłał im następnego dnia rano.



Po kilku minutach dostał wiadomość zwrotną, że plama na materacu, niezamykające się drzwi do łazienki, stłuczona szyba w pokoju dla dzieci czy brak światła w kuchni – to wina rodziny, która dopiero co wprowadziła się do apartamentu.



Po kwadransie w drzwiach stanęły dwie kobiety – matka i córka właścicielki wynajmowanego lokalu. I z miejsca przystąpiły do robienia porządków.



Za drzwi wyleciały walizki i drobne przedmioty należące do rodziny ze Stargardu. Kobiety miały paralizator, którego miały użyć wobec żony i męża.



Doszło także do rękoczynów, dzieci nazwano "bachorami", jeszcze ostrzejsze słowa padły pod adresem małżeństwa. Poszkodowana rodzina wezwała na miejsce policję. Funkcjonariusze najpierw przesłuchali kobiety, dopiero później rodzinę z zachodniopomorskiego.



Obie strony czują się poszkodowane i zapowiadają, że finał tej historii znajdzie się w sądzie. Rodzina nagrała komórką film pokazujące całe zajście. Widać agresję obu kobiet, słychać wulgarne wypowiedzi pod adresem gości. Gdy sprawę nagłośniono, okazało się, że poszkodowanych w podobny sposób w Tatarzance było więcej.– Czujemy się oszukani, nie dość, że straciliśmy pieniądze, musieliśmy wynająć miejsca w hotelu. Jeszcze nikt nas nie potraktował w taki chamski sposób, a jeździmy z dziećmi po całej Polsce – stwierdził w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim" poszkodowany.I dodał: – Byliśmy pierwszy raz w Zakopanem , więcej nasza noga tu nie postanie.źródło: "Tygodnik Podhalański"