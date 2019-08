Sienkiewicz naprawił błąd. Przeprosił Rafała Wosia i zapowiedział, że "bana nie będzie"

Bartłomiej Sienkiewicz przeprosił Rafała Wosia za to, że omyłkowo przypisał mu słowa ministra w rządzie PiS Michała Wosia. • Fot. Paweł Małecki / Agencja Gazeta

inister Michał Woś skrytykował polityków PO za reakcję na śmierć Dawida Kosteckiego. Bartłomiej Sienkiewicz nie wytrzymał po jego słowach i dosadnie zaatakował... ale lewicowego publicystę Rafała Wosia. Szybko jednak przeprosił za swój błąd.





"Dno. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą 'lewicową wrażliwością'. Ban" – skomentował na Twitterze Sienkiewicz. Jednak to, że napisał o "red." Wosiu i lewicowej wrażliwości jednoznacznie wskazywało na to, że popełnił błąd. Przeprosił za niego i tweeta usunął. "O banie zapomnijmy" – podsumował.Michał Woś to minister ds. pomocy humanitarnej w rządzie Mateusza Morawieckiego, a Rafał Woś jest publicystą znanym z artykułów w "Dzienniku Gazecie Prawnej", "Polityce" czy "Tygodniku Powszechnym".



Minister skrytykował pytania polityków PO po śmierci boksera Dawida Kosteckiego.

– Trzeba wiedzieć, kto, na jakiej podstawie i dlaczego podjął decyzję o przewiezieniu świadka do więzienia na Białołęce, trzeba wiedzieć, kto wtedy tego więźnia miał pilnować, trzeba wiedzieć, dlaczego prokuratura bagatelizuje dzisiaj te dwa ślady na szyi – pytała Joanna Kluzik-Rostkowska na konferencji prasowej w Sejmie.



Politycy PO chcą zwołania w tej sprawie komisji śledczej, wskazywali na możliwy związek śmierci Kosteckiego z aferą podkarpacką.– Jeżeli Platforma wyciąga i zadaje pytania w taki sposób, tak mocne, tak obrazowe, to to pokazuje, że każdy temat, kiedy się nie ma własnego programu, kiedy nie odpowiadają na nasze pytania chociażby o podatki, każdy temat staje się dobrym tematem do rozemocjonowania, niestety, opinii publicznej – mówił Michał Woś w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Wydarzenia i Opinie" w Polsat News.Jak przyznał mecenas Kosteckiego Jacek Gutkowski, były bokser miał olbrzymią wiedzę na temat afery podkarpackiej To Kostecki – choć nie wskazał, aby znani politycy i urzędnicy korzystali z podkarpackich agencji towarzyskich – podał śledczym informacje dotyczące ukraińskich sutenerów – braci Jewgienija i Aleksieja R., którzy od kilkunastu lat prowadzili sieć agencji towarzyskich.Kostecki zmarł na początku sierpnia w swojej celi na Białołęce. Ustalenia śledczych mówiły o samobójstwie. Powtórnej sekcji zwłok domaga się pełnomocnik rodziny byłego boksera Roman Giertych . W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" podała, że samobójstwo Dawida Kosteckiego mogło zostać upozorowane Najnowsze doniesienia "Rzeczpospolitej" wskazują z kolei na to, że współwięźniowie zgotowali Kosteckiemu przed śmiercią piekło . Dziennik powoływał się na informacje od znajomego byłego boksera.