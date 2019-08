Były polityk PiS "jedynką" Koalicji Obywatelskiej. Wystartuje z Rzeszowa

Paweł Poncyljusz został "jedynką" Koalicji Obywatelskiej w Rzeszowie. • Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

N

a listach Koalicji Obywatelskiej na najbliższe wybory parlamentarne wprowadzono zmiany. Były polityk PiS Paweł Poncyljusz będzie "jedynką" w Rzeszowie. Te informacje potwierdził rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.– Paweł Poncyljusz był szanowanym politykiem, później aktywnie działał w przemyśle na terenie Podkarpacia. Jeśli podjął decyzję o powrocie do polityki, to witamy go z radością na naszych listach – stwierdził Jan Grabiec.I rzecznik PO dodał: – Jest człowiekiem myślącym nowocześnie i w kategoriach europejskich, ale zarazem konserwatystą. Paweł Poncyljusz został "jedynką" w Rzeszowie po tym, jak ze startu w wyborach zrezygnował prezydent tego miasta Tadeusz Ferenc Poncyljusz to były polityk PiS, wiceminister gospodarki w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. W 2011 roku był przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza.Zarząd PO dokonał też innych zmian w części okręgów wyborczych. Roszady dotyczą pierwszej "piątki" kandydatów. Okazało się, że na gdańskiej liście "dwójką" został Jarosław Wałęsa.Z kolei w Toruniu trzecie miejsce przypadło Iwonie Hartwich, jednej z liderek ubiegłorocznego protestu opiekunów osób niepełnosprawnych. Ponadto w Szczecinie z piątej lokaty ma wystartować Magdalena Filiks, liderka Komitetu Obrony Demokracji.źródło: TVN24