Posłowie PO reagują ws. afery podkarpackiej. Chcą ochrony dla kluczowego świadka

gnieszka Pomaska i Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku o ochronę dla Macieja M., świadka w aferze podkarpackiej.O swoich działaniach Agnieszka Pomaska i Arkadiusz Myrcha poinformowali na konferencji prasowej w Sejmie. Ich zdaniem, Maciej M. jest prawdopodobnie ostatnim kluczowym świadkiem w aferze podkarpackiej.– Wystąpimy o status osoby szczególnie chronionej w zakładzie karnym oraz o status świadka koronnego – poinformowała Pomaska.Posłowie dodali, że wystąpią do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o "natychmiastowe zwołanie komisji sprawiedliwości i praw człowieka, na której posiedzeniu powinien być obecny osobiście Zbigniew Ziobro".– Mamy do czynienia z trzecią śmiercią związaną z aferą podkarpacką. Z trzema świadkami, którzy mogliby powiedzieć, co tak naprawdę działo się w związku z aferą – wskazał poseł Myrcha w nawiązaniu do śmierci Dawida Kosteckiego, który zmarł w warszawskim areszcie.Wątki dotyczące afery podkarpackiej wróciły po śmierci Dawida Kosteckiego. To były pięściarz kilka lat temu ujawnił kluczowe informacje w tej sprawie.Afera wstrząsnęła służbami i tak naprawdę pozostaje niewyjaśniona. Ponadto świadkowie umierali w tajemniczych okolicznościach. O co dokładnie chodzi w aferze podkarpackiej, pisaliśmy niedawno w naTemat źródło: " Gazeta Wyborcza