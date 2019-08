24-latek pochwalił się policjantom, że... pali marihuanę. Zaprowadził ich do "domowej hodowli"

24-latek w Krakowie sam pochwalił się policjantom, że pali marihuanę. • Fot. R. Dąbrowska; J. Ociepa / Agencja Gazeta

rzy lata więzienia grożą 24-latkowi, który w Krakowie pochwalił się policjantom, że... posiada marihuanę. Mężczyzna sam stawił się na komisariacie i ogłosił, że w domu ma jeszcze więcej "towaru", który sam wyhodował.Z nietypową sytuacją policjanci z Krakowa mieli do czynienia w niedzielę 11 sierpnia. Jak poinformowali mundurowi , do komisariatu zgłosił się nad ranem młody mężczyzna. Podobno od początku zachowywał się nerwowo i dziwnie, co wzbudziło niepokój funkcjonariuszy.Potem doszło do zadziwiającego zdarzenia. 24-latek cały czas palił papierosa, a kiedy dyżurny zwrócił mu uwagę, co do poprawności jego zachowania oświadczył, że... nie pali papierosa, tylko marihuanę.Na pytanie mundurowych, czy posiada przy sobie środki odurzające, przyznał, że tak i wyciągnął z kieszeni niewielką ilość marihuany zawiniętą w papier. Dobrowolnie przekazał swoje zawiniątko policjantom.24-latek oświadczył, że posiada większe ilości marihuany w mieszkaniu na krakowskim Podgórzu.Mało tego, pochwalił się mundurowym, że konopie indyjskie…sam wyhodował. Kiedy funkcjonariusze pojechali z mężczyzną pod wskazany przez niego adres, 24-latek przyniósł policjantom plastikowe pudełko zawierające zasuszone ziele konopi indyjskich. Wykonane badanie potwierdziło, że w pudełku znajdowało się ponad 2 gramy marihuany.24-latek, choć sam przyznał się do swoich narkotykowych "zasobów", odpowie karnie za ich posiadanie. Grozi mu do trzech lat więzienia.