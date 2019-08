Błaszczak odleciał. Porównał ofiary katastrofy smoleńskiej z uczestnikami Bitwy Warszawskiej

Mariusz Błaszczak zabłysnął ciekawym porównaniem... • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ariusz Błaszczak w przeddzień obchodów Święta Wojska Polskiego wziął udział w uroczystościach w Ossowie upamiętniających Bitwę Warszawską 1920. Minister obrony narodowej podczas swojego przemówienia podkreślił znaczenie poświęcenia obrońców stolicy i porównał ich do ofiar katastrofy smoleńskiej.Szef MON Mariusz Błaszczak mówił w Ossowie o ogromnym znaczeniu "Cudu nad Wisłą" i odparciu Bolszewików przez polskie wojska w 1920 roku. Z tego powodu też, jak stwierdził minister, "Rosja bolszewicka zemściła się na obrońcach Rzeczypospolitej Polskiej" 20 lat później. Nawiązał tym samym do mordowania Polaków w Katyniu.Następnie minister gładko przeszedł do... ofiar katastrofy smoleńskiej. Powiedział, że złożył także kwiaty przy upamiętniających je pomnikach.– Ludzi, którzy w oficjalnej delegacji, z prezydentem Rzeczpospolitej prof. Lechem Kaczyńskim na czele, 9 lat temu udawali się do Katynia, by oddać hołd tym, którzy polegli skrytobójczo zamordowani za Polskę. (...)Jakże niezwykle wiążą się losy obrońców Polski w 1920 roku, tych którzy zostali zamordowani w 1940 roku i tych, którzy oddali swe życie w tragedii smoleńskiej – stwierdził szef MON.Jego zdaniem ich historie "łączy miłość ojczyzny, oddanie, ofiarność", czyli to, co "wyróżnia Polaków" i stanowi "cechy narodu". Błaszczak takimi porównaniami chce umocnić swoją pozycję w PiS. Przypomnijmy, że m.in. to o nim mówiono jako o następcy Marka Kuchcińskiego na stanowisku marszałka Sejmu. Wybrano jednak zamiast niego mniej znaną Elżbietę Witek.źródło: TVN24