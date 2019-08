Kto zastąpi Kuchcińskiego? W kuluarowych plotkach pojawiają się nazwiska dwóch kobiet

Pośród kandydatów na fotel Marszałka Sejmu wymieniana jest między innymi Małgorzata Wassermann. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

arek Kuchciński w czwartek ogłosił, że w piątek złoży dymisję z funkcji Marszałka Sejmu. Dla PiS nie oznacza to końca problemów wywołanych aferą "Kuchciński Travel". Teraz Jarosław Kaczyński będzie musiał "namaścić" następcę Kuchcińskiego, którego wybierze Sejm.– Mamy wielu świetnych kandydatów, są to zarówno mężczyźni jak i kobiety – stwierdził Ryszard Czarnecki w odpowiedzi na pytanie, kto zastąpi Marka Kuchcińskiego w fotelu marszałka Sejmu. Wymijająca odpowiedź prominentnego polityka to jedno, ale warto wspomnieć, że na giełdzie nazwisk jest już kilka osób.W tej chwili w Sejmie PiS ma dwóch wicemarszałków. Są to Ryszard Terlecki i Małgorzata Gosiewska. O tym pierwszym mówi się, że raczej nie ma szans, tym bardziej, że w ostatnich dniach w groteskowy sposób próbował bronić Marka Kuchcińskiego i tłumaczył, dlaczego ten wykorzystywał rządowy samolot jak prywatną taksówkę.Małgorzata Gosiewska wydaje się być o wiele bardziej możliwą kandydaturą. Posłanka mało udziela się w mediach i nie budzi - aż tak często - takich kontrowersji jak Terlecki. Dziś niewątpliwie Jarosławowi Kaczyńskiemu najbardziej zależy na wyciszeniu całej afery, Gosiewska mogłaby pomóc w pokazaniu "bardziej ludzkiej" twarzy PiS co może być kluczowe na dwa miesiące przed wyborami.Nie jest jednak powiedziane, że marszałka zastąpi których z wicemarszałków. Można się spodziewać, że Kaczyński sięgnie głębiej i postawi na polityka mocnego, popularnego i rozpoznawalnego. Kimś takim może być Małgorzata Wassermann , która dała się poznać jako przewodniczące komisji badającej aferę Amber Gold.Pojawiają się też spekulacje, że Kuchcińskiego mógłby zastąpić na stanowisku marszałka Mariusz Błaszczak , obecny szef MON. Byłoby to już trzecie ważne stanowisko Błaszczaka w tej kadencji, który w rządzie Beaty Szydło pełnił funkcję szefa MSWiA.