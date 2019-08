Płomienne przemówienie premiera przed defiladą. Obiecał poważne zmiany w armii

Premier przemawiał podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Katowicach. • Fot. Twitter.com / @PremierRP

remier Mateusz Morawiecki w przemówieniu poprzedzającym paradę z okazji Święta Wojska Polskiego w Katowicach podziękował wszystkim polskim rodzajom sił zbrojnych za służbę. Obiecał też wojskowym, że rząd będzie cały czas modernizował ich sprzęt.– Dzisiaj przed nami dobry czas. Mogą spełnić się marzenia naszych ojców, naszych dziadów, którzy rysowali granice Polski swoją krwią. Mogą spełnić się ich marzenia o budowie silnej, sprawiedliwej, solidarnej RP. To było również marzenie wyrażane w tamtym czasie przez Wojciecha Korfantego i jesteśmy dzisiaj na dobrej drodze do wypełnienia ich dziedzictwa, testamentu. Niech Bóg ma w opiece Polskę, polską armię i polskiego żołnierza – mówił przed defiladą w Katowicach premier Mateusz Morawiecki.Obiecał żołnierzom modernizację sprzętu, w tym także tego, który służy do walki w sieci. – Wiemy doskonale, że dzisiejszy wróg czasami nie staje z otwartą przyłbicą. Czasami są to zagrożenia hybrydowe, w cyberprzestrzeni. Dlatego modernizacja polskiej armii obejmuje również te dziedziny, które właśnie polegają na najnowocześniejszym uzbrojeniu. Na walce w cyberprzestrzeni. Mamy tutaj coraz lepsze osiągnięcia, coraz doskonalsze sprzęty i broń – zapewniał Morawiecki.Ale nie tylko premier zabłysnął tego dnia swoim przemówieniem. Zrobił to także prezydent Andrzej Duda, który niemal krzycząc krytykował za doniesienia o zmianach w emeryturach dla byłych wojskowych i ich rodzin.źródło: TVN24