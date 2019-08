Duda straszy żołnierzy przed wyborami? Dziennikarka wojskowa ostro o wystąpieniu prezydenta

Andrzej Duda podczas wystąpienia w Katowicach wspomniał o plotkach o obniżeniu emerytur żołnierzy. Dziennikarka wojskowa skomentowała, że po raz pierwszy słyszy o tym z ust prezydenta. • Fot. Kamila Kotusz / Agencja Gazeta

zy emerytury żołnierzy będą obniżone? Do tej kwestii odniósł się prezydent Andrzej Duda podczas defilady w Katowicach z okazji Święta Wojska Polskiego. Obiecał, że do tego nie dopuści. Dziennikarka wojskowa Edyta Żemła jest zdumiona. Jej zdaniem przed wyborami prezydent puszcza w obieg plotkę, by pograć na emocjach żołnierzy.

– Pojawiły się przed dzisiejszymi uroczystościami jakieś horrendalne plotki, niestety obawiam się związane z polityką i toczącą się w tej chwili kampanią wyborczą, o tym, że mają być obniżane uposażenia emerytalne dla żołnierzy. Jest to absolutna, wstrętna nieprawda. Mówią to z całą odpowiedzialnością. Jako prezydent Rzeczypospolitej nigdy nie podpiszę takiej ustawy – mówił wzburzony Andrzej Duda.



Prezydent w czasie przemówienia momentami nawet krzyczał. Przyznał, że informację o krążących pogłoskach na temat emerytur dostał od "zaniepokojonych wdów", które dzwoniły do niego w ciągu ostatnich kilku dni. Poprosił, żeby nie posługiwać się podczas kampanii "tego rodzaju kłamliwymi argumentami", bo to jest "wstrętna nieprawda".







Do słów prezydenta Dudy, który obiecał, że obroni żołnierzy przed obniżką emerytur, odniosła się na Twitterze dziennikarka wojskowa Edyta Żemła, była redaktorka naczelna portalu polska-zbrojna.pl, członkini redakcji Onetu. Ekspertka pisze, że o plotce o obniżce emerytury dowiedziała się dopiero z wystąpienia od Andrzeja Dudy."Od teraz sprawa będzie żyła już swoim życiem. Pojawią się spekulacje, strach. A na emocjach nieźle można grać, zwłaszcza przed wyborami" – zauważyła Żemła."No właśnie też się zdziwiłem, bo zdawało się że temat umarł w zeszłym roku, ale jak mówił PAD, były telefony" – skomentował post Marek Świerczyński, ekspert Polityka Insight. Również Paweł Wroński, dziennikarz "Wyborczej", nic o tym nie słyszał.I jak łatwo domyślić się, zaczęło się ustalanie, co Andrzej Duda miał na myśli. Okazało się, że może i plotek nie było, ale taki projekt ustawy (z 2016 roku) trafił do sejmu. "Nie po raz pierwszy prezydent mija się z prawdą" – skomentował polityk SLD Andrzej Rozenek.W Katowicach odbyła się w czwartek defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego. Na miejscu przemawiał też m. in. premier Mateusz Morawiecki. Obiecał żołnierzom modernizację sprzętu , w tym także tego, który służy do walki w cyberprzestrzeni.