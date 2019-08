W "Dolinie smoleńskiej" odsłonięto popiersie pilota Tupolewa. Na pamiątkowej tablicy jest błąd

Na tablicy pod popiersiem majora Protasiuka wkradł się błąd • Fot. Twitter.com/domidlugosz

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

podwarszawskim Ossowie odsłonięto pomnik majora Arkadiusza Protasiuka, pilota który zginął w katastrofie smoleńskiej. Autorowi nie udało się jednak uniknąć pomyłki. Do podpisu na tablicy przy popiersiu wkradł się błąd, który aż kłuje w oczy.Błąd wskazała na Twitterze dziennikarka Dominika Długosz. Dostrzegła na pomniku błąd interpunkcyjny – niepotrzebną kropkę po skrócie "mjr". Nie powinno jej tam być. "Po skrótowcu zakończonym ostatnią literą wyrazu nieskróconego kropki nie ma" - podaje Słownik Języka Polskiego . Oczywiście, rzecz się tyczy tylko mianownika. W pozostałych przypadkach kropkę stawiamy.Przypomnijmy, że mjr Protasiuk był kapitanem samolotu lecącego do Smoleńska , a w 2008 drugim pilotem podczas głośnego lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Gruzji."Dolina Smoleńska" nie ma szczęścia do pomników. Jest tam też niesławne popiersie Lecha Kaczyńskiego, które niemal w ogóle nie przypomina zmarłego w wypadku lotniczym prezydenta