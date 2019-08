Katy Perry oskarżona o molestowanie seksualne. Model ujawnił, co miała zrobić mu piosenkarka

Model oskarżył Katy Perry o molestowanie seksualne. • Fot. Instagram.com / @katyperry

Bartosz Świderski

odel Josh Kloss oskarżył Katy Perry o molestowanie seksualne. Mężczyzna, który wystąpił wspólnie z piosenkarką w teledysku do utworu "Teenage Dream”, miał zostać obnażony przez artystkę w obecności wielu osób.Josh Kloss o swojej historii z Katy Perry w roli głównej opowiedział na Instagramie. Model zaznaczył, że do zdarzenia doszło jakiś czas po tym, jak zakończono pracę nad teledyskiem do "Teenage Dream".Z jego relacji wynika, że bulwersująca sytuacja miała miejsce, gdy wspólnie z ekipą filmową bawił się na imprezie. Kiedy dotarł na miejsce, przywitał się z Katy Perry. Kobieta przytuliła go, a po chwili ściągnęła mu spodnie i bieliznę, odsłaniając genitalia modela na oczach gości."Możecie sobie wyobrazić, jak zawstydzony i żałosny się poczułem?" – pytał Kloss na Instagramie. Model zdradził również, że na współpracy z artystką zarobił w sumie 650 dolarów, ale wiązało się to szeregiem zasad.Ujawnił, że przedstawiciele piosenkarki m.in. autoryzowali jego wszystkie wypowiedzi. Miał też zakaz opowiadania publicznie o Katy Perry.źródło: " Independent