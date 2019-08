Kuriozalne nagranie z defilady wojskowej. Widać, jak żołnierz niósł wiaderko za księdzem

Na nagraniu ze Święta Wojska Polskiego z kościoła garnizonowego w Katowicach widać, jak żołnierz Wojska Polskiego niósł za księdzem wiaderko z wodą święconą. • Fot. Screen / TVP

Bartosz Świderski

W





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

Katowicach odbyły się główne uroczystości państwowe związane ze Świętem Wojska Polskiego. We mszy świętej w kościele garnizonowym wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i marszałkowie Sejmu i Senatu. Uwagę wielu internautów przykuł jednak obrazek, który odebrali jako ilustrację dzisiejszej pozycji Kościoła w Polsce.W homilii arcybiskup Józef Guzdek mówił o Cudzie nad Wisłą , dziękując Bogu za dowódców i żołnierzy, którzy pokonali armie bolszewickie na przedmieściach stolicy.Twittera obiegło krótkie nagranie, na którym widzimy duchownego, który idzie z kropidłem. Za księdzem posłusznie drepcze żołnierz Wojska Polskiego, który niesie... wiaderko z wodą święconą."Ależ żenująca scena" – skomentowała publicystka Eliza Michalik. "A co ten ksiądz niepełnosprawny?? Wiaderko do drugiej ręki i niech sobie macha tą miotłą. Pomijając fakt, że to Himalaje żenady są. Oni to wiedzą jak się urządzić. Wszędzie mają służących" – czytamy w komentarzu. Inne są w podobnym tonie."Zachowując kulturę językową, słabo to wygląda oj słabo" – ocenił żołnierz w rezerwie Krzysztof Żeglicz. "Idź do wojska – mówili. Zostaniesz majorem – mówili. Będziesz nosił wiaderko za księdzem – nie mówili" – zareagował kolejny internauta.Z uroczystościami w Katowicach wiąże się też zdecydowana deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, który zapowiedział, że wbrew pogłoskom nie podpisze ustawy o obniżkach emerytur dla żołnierzy Co więcej, prezydent zdawał się zaprzeczać, że taki projekt w ogóle powstał.– Nie ma w tej chwili żadnych takich planów ani założeń, aby cokolwiek takiego było przewidywane – powiedział Andrzej Duda w Katowicach. Jak jednak pokazał na Twitterze Andrzej Rozenek, projekt o obniżeniu wojskowym emerytur został skierowany do Sejmu