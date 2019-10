Jaki wynik zdobył Janusz Korwin–Mikke? Już wiadomo ile osób poparło lidera Konfederacji

Janusz Korwin–Mikke był jedynką na liście Konfederacji w Warszawie. • fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

anusz Korwin–Mikke zdobył 60 385 głosów w wyborach. Polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość otwierał listę tej formacji w Warszawie. Janusz Korwin–Mikke kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca stołecznej listy Konfederacji. Z list tego komitetu startuje także kilkoro członków jego rodziny – jak przyznawali sami politycy Konfederacji, rozpoznawalność nazwiska ma przyciągnąć głosujących.Wiosną Konfederacji zabrakło niewiele by dostać się do Parlamentu Europejskiego. Wieczorem 26 maja sondaże dawały konfederatom mandaty w PE. Nad ranem następnego dnia okazało się jednak, że ugrupowanie spadło pod próg uzyskując 4,9 proc. głosów.