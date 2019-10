Wynik Adriana Zandberga. Sprawdź jakie poparcie zdobył jeden z liderów Lewicy

Adrian Zandberg kandydował do Sejmu jako jedynka Lewicy w Warszawie. • fot. Tomasz Stańczak / Agencja Gazeta

drian Zandberg zdobył 140 898 głosów w wyborach do Sejmu. Polityk Partii Razem startował z Warszawy na pierwszym miejscu listy Lewicy. Adrian Zandberg kandyduje w wyborach do Sejmu nie po raz pierwszy. W 2015 roku ubiegał się o mandat z ramienia Partii Razem, która szła do wyborów oddzielnie konkurując ze Zjednoczoną Lewicą. W efekcie ani Razem, ani SLD nie dostały się do parlamentu.W wyborach w 2019 roku te dwa ugrupowania plus Wiosna Roberta Biedronia wystartowały z jednej listy. – Jesteśmy realną, silną alternatywą dla rządzących, jesteśmy szansą na to, żeby coś się zmieniło – zachęcał do głosowania na Lewicę Adrian Zandberg.