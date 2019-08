Ujawniono listę wyborczych jedynek Lewicy. Wiemy, kto będzie rywalizować w dużych miastach

Zandberg wystartuje w Warszawie, a Czarzasty w Sosnowcu. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

J

ak ustaliła "Gazeta Wyborcza", SLD, Wiosna i Razem uzgodniły już wszystko w sprawie list kandydatów do jesiennych wyborów parlamentarnych. Adrian Zandberg ma wystartować jako jedynka w Warszawie, zaś Włodzimierz Czarzasty zostanie liderem listy w Sosnowcu.Według dziennika partia Razem otrzyma, oprócz Zandberga, jeszcze pięć innych jedynek. Maciej Konieczny ma być numerem jeden w Katowicach, Marcelina Zawisza w Opolu, Paulina Matysiak w Sieradzu, Paulina Nowak w Koninie, a Dorota Olko w Siedlcach.Jeśli chodzi zaś o Sojusz Lewicy Demokratycznej , obok Czarzastego jedynką zostali Joanna Senyszyn (Gdynia), Tomasz Trela (Łódź) czy Marcin Kulasek (Olsztyn). W Szczecinie listę otworzy Dariusz Wieczorek, w Kielcach wiceprzewodniczący Andrzej Szejna, w Toruniu Robert Kwiatkowski, w Wałbrzychu kandydować będzie Marek Dyduch, a w Legnicy Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.W przypadku Wiosny sprawa ma wyglądać następująco: Krzysztof Śmiszek otworzy listę we Wrocławiu, a Maciej Gdula w Krakowie. W Poznaniu wybrano jako lidera listy Katarzynę Ueberhan, w Gdańsku Beatę Maciejewską, w Zielonej Górze Anitę Kucharską-Dziecic, a w Piotrkowie zaś Anitę Sowińską.Pełna lista jedynek we wszystkich okręgach zostanie przedstawiona w najbliższą niedzielę w Warszawie.źródło: "Gazeta Wyborcza"