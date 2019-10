Kto wygrał w Rzeszowie?

Rzeszowski okręg wyborczy zgodnie z przewidywaniami padł łupem PiS. • Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Tak wybrał Rzeszów! Wyniki wyborów do Sejmu w OW 23 Prawo i Sprawiedliwość 42,96 proc.



Koalicja Obywatelska 26,78 proc.



Lewica 12,28 proc.



Konfederacja 9,90 proc.



Koalicja Polska 7,35 proc.





namy pierwsze wyniki badania exit poll dotyczące tego, jak w wyborach parlamentarnych głosował Rzeszów. Według danych Ipsos, w stolicy Podkarpacia zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, a ostatni na wyborczym pudle znaleźli się kandydaci Skuteczni Piotra Liroya-Marca.Z pierwszych - na razie sondażowych - wyników wyborów parlamentarnych wynika, iż w Rzeszowie (czyli okręgu wyborczym nr 21 do Sejmu) na Prawo i Sprawiedliwość swój głos oddało 42,96 proc. wyborców. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało w stolicy Podkarpacia 26,78 proc., a na Lewicę 12,28 proc.Poparcie dla mnie popularnych ugrupowań w Rzeszowie rozłożyło się tak: 9,90 proc. głosujących wskazało Konfederację, a 7,35 proc. Koalicję Polską, czyli połączone siły Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz ruchu Kukiz'15.W rzeszowskim okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu walczono o podział 15 mandatów. Według pierwszych prognoz, X powinno przypaść 10 PiS, 2 KO, 1 Lewicy, 1 Konfederacji i 1 PSL i spółce.Natomiast w wyborach do Senatu Katowice to OW nr 56, w którym zwyciężył Stanisław Ożóg z Prawa i Sprawiedliwości.