Kultowy serial powrócił na Netfliksa. "Było sobie życie" pamięta chyba każdy

Francuski serial powstał w 1987 roku. • Fot. Youtube/Bylosobiezycie

O





Zobacz oryginał trwa ładowanie postu...

tym serialu nie da się zapomnieć, zwłaszcza jeśli było się dzieckiem w latach 80. i 90. "Było sobie życie" to rysunkowy serial edukacyjny, po który sięgną nie tylko najmłodsi.W świecie, gdzie coraz więcej osób staje się antyszczepionkowcami brakowało takiego serialu dla dzieci. Netflix na szczęście o wszystkim pomyślał i dodał program do swojej oferty. Teraz najmłodsi będą mogli dowiedzieć się niemal wszystkich podstawowych rzeczy na temat swojego organizmu. Odcinek o szczepionkach również się znalazł."Przygotujcie się na emocjonującą podróż po ludzkim ciele! Kultowy serial animowany pokazuje, jak działają nasze komórki, serce, mózg i reszta ciała" – napisano na platformie. Pierwszy sezon serialu można oglądać już od wtorku 15 października. Chętni będą mieli do zobaczenia aż 26 odcinków.